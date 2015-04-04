Художник Роман Федосенко: как в зрелом возрасте сменить «деловой портфель» на холст и книги

Роман Федорович – яркий пример того, как нужно открывать в себе таланты. Давняя история с детским увлечением превратилась в серьезное начинание, когда уже в зрелом возрасте состоявшийся во всех отношениях мужчина поменял «деловой портфель» на холст и кисти.

Роман Федосенко, художник:

Началось с того, что в детстве я очень любил рисовать, но потом стал взрослеть и увлекся техникой. И так пошел дальше по техническому направлению. Отучился, работал, занимался бизнесом. Семь лет назад решил поменять свою жизнь и вернулся к тому увлечению, которое у меня было в детстве – рисованию. Учился в основном по литературе, копировал работы, потом пробовал что-то свое – когда-то получалось, когда-то не получалось.

«Старое» новое начинание Романа Федосенко поддержали близкие: первые и последующие художественные шаги делали, можно сказать, совместными усилиями. Благодаря этому успех не заставил себя долго ждать.

Роман Федосенко, художник:

Всегда можно посоветоваться с женой, с сыном, у каждого свой взгляд. Сравнить мнения: вот молодежь, 17 лет сыну. Когда я начинал, ему было 10 лет, маленький был, но давал такие интересные советы: что-то ему тут нравится, что-то ему не нравится.

Спустя годы утонченная натура романтика начала проявляться еще ярче. Выбранная техника «холст, масло» стала самой подходящей для иллюстраций ярких впечатлений художника.

Роман Федосенко, художник:

Одна из первых картин – детские воспоминания: поездка на трамвае к вокзалу, и потом, дальше, мы выезжаем всей семьей за город на электричке, в деревню, возвращаемся. Ворота города, здания очень красивые – с детства мне запомнились. Трамвайчик старенький, который красный с желтым. Я решил на холсте отобразить, выразить.

Вдохновение автор этих сочных картин ищет в собственных теплых чувствах к любимому городу. Часто муза посещает Романа Федоровича во время прогулок по столичным улицам.

Роман Федосенко, художник:

Все идет изнутри, из своих эмоций, впечатлений, воспоминаний. Когда живешь в этом городе, встречаешь здесь свою жену, ребенок рождается, мы все вместе, хорошее настроение у нас, хорошие эмоции, город нам в этом помогает. Основные места, которые я очень люблю, это площадь Свободы, Ратуша, Кафедральный собор, проспект, сталинский ампир мне тоже нравится, это архитектура. Больше всего, пожалуй, Ратуша и площадь Свободы в разных ракурсах у меня. Ощущается дух города.

Сегодня в арсенале художника – более 300 картин и их высокая публичная оценка. Каждая работа – фрагмент творческого пути.

Роман Федосенко, художник:

Городской пейзаж, мотоциклы, мото-арт – это мое увлечение подросткового возраста. Очень увлекался мотоциклами, путешествовал, ездил на мотоциклах.

Также Роман Федосенко отдает предпочтение романтической живописи – легким женским и веселым детским образам. А самый любимый этап в процессе творчества – это момент вдохновения, когда в голове у художника рождается долгожданный образ, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Роман Федосенко, художник:

Все, что ты видел, что читал, что слышал, где-то сидит в подсознании. В определенный момент из различных воспоминаний, из различных переживаний, настроений складывается какая-то картина. Бывает, иногда сидишь и думаешь над сюжетом, но нет вдохновения, чего-то такого не хватает. Начинаешь и бросаешь. Больше всего я люблю момент, когда что-то произошло вдруг и сложился конкретный образ. Потом его обдумываешь, обрабатываешь, композицию прикидываешь и получается в итоге картина.

Холст Романа Федоровича, по обыкновению, никогда не бывает пустым, поэтому эскизы – это и есть творческие планы столичного художника.

Роман Федосенко, художник:

Есть городской пейзаж, ранняя весна – вот сейчас солнышко пригрело и захотелось чего-то такого летнего, теплого. Я набросал эскизик. Есть девушка у меня одна такая – тоже пришла идея, солнышком навеянная. Такие у меня сейчас работы. Люблю лето, люблю свет, когда он пронизывает воздух, создается сразу атмосфера, глубина – вот это мне нравится.

Весна всегда вдохновляет на новые свершения, радует теплыми прогулками по Минску и дарит свежие, яркие впечатления.