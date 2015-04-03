Проект фотохудожника Юлии Мацкевич «Любимые солнцем»: 85 рыжих людей разных возрастов и профессий

В россыпи веснушек и янтарных волос. Энергия огня, невероятная харизма и тепло. Добро пожаловать в мир рыжих!

Эти замечательные портреты создала талантливый фотохудожник Юлия Мацкевич.

На протяжении трех сезонов она снимала рыжих людей разных возрастов и профессий и пыталась отыскать их неподдельные эмоции. Действительно, портреты получились живыми. Они словно завлекают нас в волшебный диалог. У каждого - своя история.

Идея привлекла солнечную публику. Порядком 85 рыжиков приняли участие за три сезона. Среди них мы можем найти немало белорусских звёзд - певица Берта, художник Надя Бука и дизайнер Наталья Ляховец.

Свой проект автор назвала «Любимые солнцем». Уникальность работ - в отсутствии коррекции. Естественность и искренность - главное.

Юлия Мацкевич признается, что, когда человек на правильном пути, или влюблён в своё дело, он притягивает нужных ему людей.

Многие фотопортреты по общей стилистике напоминают полотна живописцев. Дело в том, что Юлию Мацкевич вдохновляет творчество Рембрандта. Она обожает ходить в музеи, наблюдать, анализировать и учиться у великих живописцев.

В апреле автору исполняется 33. Поэтому она решила оставить для выставки 33 работы. Свой проект автор представит на Международной выставке кукол в Минске совсем скоро.

Не лениться и всегда двигаться вперед. Проживать каждый день как последний. Не бояться рисковать!

Будучи преподавателем маркетинга в БНТУ, она не побоялась кардинально изменить сферу деятельности и поступить в аспирантуру Академии искусств.

Сегодня Юлия Мацкевич активно занимается благотворительностью. Ее проекты получают самую высокую оценку у нас и за рубежом.

Уже сейчас фотограф планирует новую серию работ, правда, жгучих брюнетов.