Оранжерея Дмитрия Рябова, украшения от Ольги Бурлаковой и другие хобби известных белорусов
Они занимаются творчеством и успевают находить время для любимого хобби. Ведут ТВ-шоу и делают замечательные украшения. Поют и пишут картины. Сегодня познакомимся с известными белорусами с другой стороны.
В кабинете у главного синоптика страны прекрасная оранжерея! Здесь благоухает около 20 видов растений. От кротона до мяты и фиалки – все с маленького зернышка Дмитрий Рябов выращивает сам.
Лунный календарь ему не указ, сажает цветы даже зимой и всегда с отличным настроением. Оттого все растет «как на дрожжах» и радует своей красотой даже при минимальном уходе. Хотя «подсластить душу» цветочкам хозяин любит сахарком и кофейно-чайной гущей.
Такая флора на рабочем месте вдохновляет на идеи и располагает к теплым беседам с гостями.
«Зеленая коллекция» началась с этого фикуса в 2003-м и с тех пор активно пополнялась. В мечтах у Дмитрия Рябова вырастить васильки, ромашки и вьющиеся розы. В офисе солнечная сторона, поэтому условия для цветов идеальные, вот только места в мини-саду становится все меньше. Наверное, будут потом переезжать к друзьям и коллегам.
Любовь и талант к живописи у певицы Анны Гомоновой в генах. Отец и дедушка - известные белорусские художники, и Анна с малых лет пропадала в мастерской. Окончила училище имени Глебова, по образованию – экономист. Эмоциональный характер нашел воплощение в ярком экспрессионизме.
Эти сочные маки источают жизнерадостность хозяйки. Сегодня Анна живет на два города Минск-Киев, поет в дуэте «Домино», ведет светскую хронику на украинском телеканале и достойно продолжает художественную династию Гомоновых.
Она успевает все, творчество - ее стихия. Главное – распланировать свое время! Участвует в выставках у нас и за рубежом, в благотворительных акциях и сейчас готовит проект «В 3-м поколении» в Доме картин – такая семейная галерея.
А вдохновляет творчество Пикассо, Дали, любимая эпоха — Возрождение. Для Анны живопись — возможность самореализации, арт-терапия, и, безусловно, главное дело. В машине всегда с собой масляные краски! Формула успеха Анны Гомоновой проста!
Замечательная актриса, ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» и дизайнер аксессуаров – все это наша талантливая и харизматичная Ольга Бурлакова.
Сплетать бусины, жемчуг, чешское стекло, цветы и стразы в оригинальные ободки стало ее модным хобби и настоящей отдушиной. Однажды ей захотелось привнести в свой гардероб изюминку. Так и появилась идея.
Нежные, как первая весенняя роса, яркие, со славянским колоритом, невесомые, как перья птиц. Эти украшения — идеальные спутники вечерних и праздничных выходов. Кроме того они сделают особенным даже самый простой образ.
Уже около 20 ободков Ольга подарила своим знакомым и подругам, среди счастливых обладательниц – Юлия Проскурякова, Галина Шишкова.
Ей нравится создавать праздник в повседневности и видеть улыбки. В эфирах нашей программы ведущая часто носит авторские аксессуары. Hand-made успокаивает и дарит чувство гармонии с окружающим миром.