Оранжерея Дмитрия Рябова, украшения от Ольги Бурлаковой и другие хобби известных белорусов

Они занимаются творчеством и успевают находить время для любимого хобби. Ведут ТВ-шоу и делают замечательные украшения. Поют и пишут картины. Сегодня познакомимся с известными белорусами с другой стороны. В кабинете у главного синоптика страны прекрасная оранжерея! Здесь благоухает около 20 видов растений. От кротона до мяты и фиалки – все с маленького зернышка Дмитрий Рябов выращивает сам.

Лунный календарь ему не указ, сажает цветы даже зимой и всегда с отличным настроением. Оттого все растет «как на дрожжах» и радует своей красотой даже при минимальном уходе. Хотя «подсластить душу» цветочкам хозяин любит сахарком и кофейно-чайной гущей.

Такая флора на рабочем месте вдохновляет на идеи и располагает к теплым беседам с гостями. «Зеленая коллекция» началась с этого фикуса в 2003-м и с тех пор активно пополнялась. В мечтах у Дмитрия Рябова вырастить васильки, ромашки и вьющиеся розы. В офисе солнечная сторона, поэтому условия для цветов идеальные, вот только места в мини-саду становится все меньше. Наверное, будут потом переезжать к друзьям и коллегам.

Любовь и талант к живописи у певицы Анны Гомоновой в генах. Отец и дедушка - известные белорусские художники, и Анна с малых лет пропадала в мастерской. Окончила училище имени Глебова, по образованию – экономист. Эмоциональный характер нашел воплощение в ярком экспрессионизме.

Эти сочные маки источают жизнерадостность хозяйки. Сегодня Анна живет на два города Минск-Киев, поет в дуэте «Домино», ведет светскую хронику на украинском телеканале и достойно продолжает художественную династию Гомоновых.

Она успевает все, творчество - ее стихия. Главное – распланировать свое время! Участвует в выставках у нас и за рубежом, в благотворительных акциях и сейчас готовит проект «В 3-м поколении» в Доме картин – такая семейная галерея. А вдохновляет творчество Пикассо, Дали, любимая эпоха — Возрождение. Для Анны живопись — возможность самореализации, арт-терапия, и, безусловно, главное дело. В машине всегда с собой масляные краски! Формула успеха Анны Гомоновой проста!

Замечательная актриса, ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» и дизайнер аксессуаров – все это наша талантливая и харизматичная Ольга Бурлакова.

Сплетать бусины, жемчуг, чешское стекло, цветы и стразы в оригинальные ободки стало ее модным хобби и настоящей отдушиной. Однажды ей захотелось привнести в свой гардероб изюминку. Так и появилась идея.

Нежные, как первая весенняя роса, яркие, со славянским колоритом, невесомые, как перья птиц. Эти украшения — идеальные спутники вечерних и праздничных выходов. Кроме того они сделают особенным даже самый простой образ.