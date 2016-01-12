Необычные хобби: «Джек-воробей» и «женщина с ароматом кофе»

Настоящая мелодия природы. Кажется, что эти звуки – само дыхание Земли и Неба. Создавать традиционную американскую флейту, Артур Рыбалко начал лет 10 назад. Но корни любимого хобби уходят глубоко в детство. Оно проходило, словно по Фенимору Куперу – всем двором играли в бравых индейцев: мастерили луки и делали солнечные головные уборы из перьев. Спустя время наш герой стал изучать культуру индейцев. Создавать одежду, оружия, бубны – всё с достоверной точностью.

От работы с кожей до бисероплетения. Разные техники Артур осваивал сам. Сегодня его комната – как этно-музей. Об обычаях индейцев он готов рассказывать часами.

Однажды в Беларусь с этно-фестивалем приехал индеец Навахо, который вдохновил своей игрой на флейте Артура. Хотелось понять волшебное звучание и самому сделать американскую флейту из дерева.

Она пришла к нам с Юго-востока Америки, и всегда сопровождала обряды индейцев. Недаром в дизайне народного музыкального инструмента немало символики: изображения птиц и животных. А в бисерной вышивке можно прочитать немало знаков. Вы удивитесь, но в наших слуцких поясах есть немало схожего с орнаментом индейцев. Традиционная американская флейта – один из самых мелодичных инструментов. В большинстве из них есть пять-шесть игровых отверстий, что позволяет даже начинающему быстро освоить игру и удивлять друзей. Артур с радостью проводит мастер-классы для всех желающих. А это необычное хобби – искусство для гурманов. Олеся Гончарова создает шедевры из кофе. Сотканные из шоколадных изделий кружки, варежки выглядят вкусно и согревают своим видом.

На оригинальный hand-made вдохновил муж – бариста и владелец собственного бара. Полгода назад ему захотелось украсить интерьер поделками из кофе. Так Олеся открыла для себя новое увлечение.

Эти кофейные сувениры не только издают бодрящий аромат и настраивают на позитивное начало дня, но и поглощают неприятные запахи. Своим кофе-артом Олеся с радостью делится с близкими и друзьями.