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В «бумажном мире». Оригамист Дмитрий Лысюк: Нет рамок и границ, есть любовь к тому, что создаю!

02 февраля 2016 11:27
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Обыкновенный лист бумаги, если в него вдохнуть жизнь, превращается в невероятное творение. Реалистичные фигуры животных, сказочные и мифические персонажи, футуристические композиции.  Для Дмитрия Лысюка нет ничего невозможного. В своем «бумажном» мире он создал огромное количество удивительных хрупких произведений искусства.

В «бумажном мире». Оригамист Дмитрий Лысюк: Нет рамок и границ, есть любовь к тому, что создаю!-1

Дмитрий – оригамист. Для него – это не просто хобби, а истинная страсть, которая захватывает целиком.

В «бумажном мире». Оригамист Дмитрий Лысюк: Нет рамок и границ, есть любовь к тому, что создаю!-4

По образованию он – физик-оптик, трудится наладчиком оборудования для научных и промышленных исследований. Но в перерывах между работой, после нее и даже в выходные он обязательно берет в руки бумагу и начинает воплощать все свои идеи. Прямо здесь, в конференц-зале, который ему любезно предоставили на предприятии для самых смелых творческих замыслов.

В «бумажном мире». Оригамист Дмитрий Лысюк: Нет рамок и границ, есть любовь к тому, что создаю!-7

Искусство оригами – складывание фигурок из бумаги – зародилось еще в Древнем Китае. Первоначально заниматься им могли только представители высших сословий. Но постепенно оно пришло в массы.

В «бумажном мире». Оригамист Дмитрий Лысюк: Нет рамок и границ, есть любовь к тому, что создаю!-10

Но чтобы освоить искусство оригами, придется потратить много сил, терпения и времени.

Дмитрий начал осваивать оригами 7 лет назад – по урокам, которые нашел в Интернете. А сегодня он сам разрабатывает сложные авторские изделия. Причем, настолько преуспел в своем мастерстве, что дважды выиграл Международную Олимпиаду по оригами – в 2011-ом и 2015-ом.

В «бумажном мире». Оригамист Дмитрий Лысюк: Нет рамок и границ, есть любовь к тому, что создаю!-13

На достигнутом Дмитрий Лысюк останавливаться не планирует. Его мечта – создать клуб по интересам, где будут собираться такие же увлеченные «бумажным» искусством люди. А в самых ближайших планах – воплотить в жизнь новую амбициозную задумку.

В «бумажном мире». Оригамист Дмитрий Лысюк: Нет рамок и границ, есть любовь к тому, что создаю!-16

Дмитрий Лысюк не просто создает «бумажные» фигурки, он вкладывает в них всю свою душу. В его творческом мире – нет рамок и границ, зато есть огромная любовь к тому, что создает.

# Декоративное искусство # Фотофакт # Хобби # Дмитрий Лысюк # Оригами

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