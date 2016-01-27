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Коллекционер Игорь Борисевич собрал коллекцию ретропроигрывателей – более 70 экземпляров

27 января 2016 10:08
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Когда слышишь звук с характерным потрескиванием и шумом , который доносится из патефона или граммофона, мысленно переносишься в далекие довоенные годы и ностальгируешь. 

Коллекционер Игорь Борисевич собрал коллекцию ретропроигрывателей – более 70 экземпляров-1


 

В конце 19 – начале 20-го века позволить себе приобрести проигрыватель могли только обеспеченные и истинные ценители музыки. Ведь стоили они – как две коровы. А это – целое состояние.

Коллекционер Игорь Борисевич собрал коллекцию ретропроигрывателей – более 70 экземпляров-4

К таким страстным любителей записей на пластинках в наше время можно смело отнести Игоря Борисевича. Ему удалось собрать самую большую в Беларуси коллекцию граммофонов, патефонов и фонографов – более 70 экземпляров.  И никаких «коров» и денег ради любимой коллекции было не жалко. 

Коллекционер Игорь Борисевич собрал коллекцию ретропроигрывателей – более 70 экземпляров-7

Свою коллекцию Игорь Леонидович собирал по всему миру. Многие интересные экземпляры покупал на «барахолках» и с рук хозяев, разъезжал по русским деревням. В Беларуси, к сожалению, мало что сохранилось. Воины уничтожили привезенные аппараты. Что-то люди сами сожгли, когда дров не хватало. А то, что уцелело сегодня, – бережно хранится в коллекциях и музеях.

Коллекционер Игорь Борисевич собрал коллекцию ретропроигрывателей – более 70 экземпляров-10

Фонографы, граммофоны и патефоны в наши дни воспринимаются как диковинка и нечто устаревшее.  А на самом деле в них – и сегодня живёт душа.

Коллекционер Игорь Борисевич собрал коллекцию ретропроигрывателей – более 70 экземпляров-13

Многие из этих аппаратов добросовестно служат уже не одно столетие и до сих пор они «как новенькие» – все в рабочем состоянии. А музыка, которая доносится из пластинок затрагивает самые тонкие струны души.

# Коллекционирование # Фотофакт # Хобби # Музыкальные инструменты # Игорь Борисевич

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