Коллекционер Игорь Борисевич собрал коллекцию ретропроигрывателей – более 70 экземпляров

Когда слышишь звук с характерным потрескиванием и шумом , который доносится из патефона или граммофона, мысленно переносишься в далекие довоенные годы и ностальгируешь.





В конце 19 – начале 20-го века позволить себе приобрести проигрыватель могли только обеспеченные и истинные ценители музыки. Ведь стоили они – как две коровы. А это – целое состояние.

К таким страстным любителей записей на пластинках в наше время можно смело отнести Игоря Борисевича. Ему удалось собрать самую большую в Беларуси коллекцию граммофонов, патефонов и фонографов – более 70 экземпляров. И никаких «коров» и денег ради любимой коллекции было не жалко.

Свою коллекцию Игорь Леонидович собирал по всему миру. Многие интересные экземпляры покупал на «барахолках» и с рук хозяев, разъезжал по русским деревням. В Беларуси, к сожалению, мало что сохранилось. Воины уничтожили привезенные аппараты. Что-то люди сами сожгли, когда дров не хватало. А то, что уцелело сегодня, – бережно хранится в коллекциях и музеях.

Фонографы, граммофоны и патефоны в наши дни воспринимаются как диковинка и нечто устаревшее. А на самом деле в них – и сегодня живёт душа.