Овечье ушко и словарь: как сделать гербарий
Ароматы осени постепенно наполняют воздух, но природа всё ещё радует изумрудной палитрой! А ягодные оттенки придают особый тон настроению. Так и хочется сохранить такой осенне-летний букет подольше. Флорист Ангелика Милевская знает, как это сделать.
Для создания гербария, какие листья, травы и растения лучше всего собирать в этот период?
Ангелика Милевская, флорист:
Сейчас очень выгодно собирать окрашенные осенью оттенки трав, например, черничник, барбарис, цинерария, овечье ушко, злаки, пампасная трава, лунария.
Есть ли какие-то секреты сушки растений?
Ангелика Милевская:
Секреты засушивания такие же, как и много лет назад, как засушивали растения наши мамы и бабушки. Это большая толстая книга, например, словарь, куда мы помещаем лист бумаги и между этими листами бумаги засушиваем растения.
Каким образом можно оформить композиции?
Ангелика Милевская:
Сейчас очень модно оформлять композиции в прозрачные рамки. Это у меня папоротник, можно оформить так целую стену. Также можно засушивать предназначенные для этого растения, они собираются в такой красивый букет, например, вот эта лунария, она тоже растет в Беларуси, или злаки, травы – они так высыхают и становятся пушистыми.