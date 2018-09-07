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Овечье ушко и словарь: как сделать гербарий

07 сентября 2018 06:30
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Ароматы осени постепенно наполняют воздух, но природа всё ещё радует изумрудной палитрой! А ягодные оттенки придают особый тон настроению. Так и хочется сохранить такой осенне-летний букет подольше. Флорист Ангелика Милевская знает, как это сделать.

Для создания гербария, какие листья, травы и растения лучше всего собирать в этот период?

Ангелика Милевская, флорист:
Сейчас очень выгодно собирать окрашенные осенью оттенки трав, например, черничник, барбарис, цинерария, овечье ушко, злаки, пампасная трава, лунария.

Овечье ушко и словарь: как сделать гербарий-1

Есть ли какие-то секреты сушки растений?

Ангелика Милевская:
Секреты засушивания такие же, как и много лет назад, как засушивали растения наши мамы и бабушки. Это большая толстая книга, например, словарь, куда мы помещаем лист бумаги и между этими листами бумаги засушиваем растения.

Овечье ушко и словарь: как сделать гербарий-4

Каким образом можно оформить композиции?

Ангелика Милевская:
Сейчас очень модно оформлять композиции в прозрачные рамки. Это у меня папоротник, можно оформить так целую стену. Также можно засушивать предназначенные для этого растения, они собираются в такой красивый букет, например, вот эта лунария, она тоже растет в Беларуси, или злаки, травы – они так высыхают и становятся пушистыми.

# Растения и цветы # Хобби # Ангелика Милевская # Мария Кронда # Фотофакт # Цветы

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