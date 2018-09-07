Овечье ушко и словарь: как сделать гербарий

Ароматы осени постепенно наполняют воздух, но природа всё ещё радует изумрудной палитрой! А ягодные оттенки придают особый тон настроению. Так и хочется сохранить такой осенне-летний букет подольше. Флорист Ангелика Милевская знает, как это сделать.

Для создания гербария, какие листья, травы и растения лучше всего собирать в этот период?

Ангелика Милевская, флорист:

Сейчас очень выгодно собирать окрашенные осенью оттенки трав, например, черничник, барбарис, цинерария, овечье ушко, злаки, пампасная трава, лунария.