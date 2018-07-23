«Есть у нас ошейники специальные. Ударили вперёд – голова останется на месте». 19-летняя автогонщица о своём хобби

Женщина за рулём – излюбленная тема для шуток у мужчин. О Катерине придумать скабрезный анекдот даже не стоит пытаться. В девятнадцать лет она – профессиональная гонщица, и за баранкой даст фору многим парням.

Екатерина Турок:

Я занимаюсь четвёртый год. Уже именно в дисциплинах «автокросс» и «автотрек». Так я в автоспорте с двенадцати лет. Я занималась сначала картингом, затем перешла в более такую большую дисциплину, широкую.

С гендерными предрассудками «Шумахер в юбке» знакома не понаслышке. Право играть на равных с сильным полом пришлось, в прямом смысле, завоёвывать на гоночной трассе.

Екатерина Турок:

На возраст никто не обращает внимания. А вот то, что девушка – да. Произошёл фурор вначале, когда я только пришла. Никто меня не рассматривал, как соперницу. А в дальнейшем уже показала свои возможности, скорость. И меня начали рассматривать, как соперницу, начали уважать.

Девушка ас не только за рулём. Сменить колесо или даже перебрать двигатель – для неё – раз плюнуть. Екатерина Турок:

Да, я понимаю в автомобилях. Потому что, я считаю, каждый пилот должен знать устройство автомобиля, что может сломаться и когда.

Чтобы заниматься автоспортом – права не нужны. А без значительных финансовых вливаний, далеко, а, главное, быстро – не уедешь. Екатерина Турок:

Это частные вложения больше. Спонсорства у нас нету, как такового. Поэтому всё на родительских началах, на своих началах – рабочих. С виду «железный конь» Катерины – довольно неказист. Профаны тут же усомнятся, что этот автомобиль вообще может ездить. Как оказалось, модный и лощёный спорткар в гонке абсолютно бесполезен. Главное – мощная начинка.

Екатерина Турок:

Данный автомобиль я собирала год. Трудоёмкая работа, чтобы притереть мотор, чтобы всё заработало вот так, как надо. Чтобы не на одну гонку, а, действительно, весь сезон проехать, надо готовить автомобиль тщательно. Страдает, в основном, кузов. У нас контактная борьба. Ударят в дверь, ударят в крыло и т.д. И страдает подвеска.

Спорт – штука травмоопасная. Автогонки, и подавно, сопряжены с множеством рисков. Но правильное обмундирование всегда готово прийти на выручку пилоту.