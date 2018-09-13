Модель 60+ о дефиле: «Отшагав 5 дней подряд по 5 репетиций, я поняла, что это – неслабый фитнес»

Жизнь полна приключений, которые должны быть доступны всем! Уверен в этом Дмитрий Климкович. Однажды во время стажировки в США, он и его коллега посетили кафе в Чикаго, где люди старшего поколения весело и с пользой проводили свой досуг. Вдохновившись такой идеей, решили создать нечто подобное и у нас.

Сегодня белорусские пенсионеры могут пройти компьютерные курсы, мастер-классы по живописи, фотографии, посетить оздоровительные занятия и научиться искусству танца.

Дмитрий Климкович, директор Центра досуга:

У нас уже каждый третий человек в нашей стране – это человек старше 50-ти лет. Для них это новая возможность реализовывать себя.

Наталья Клепикова всю жизнь занимала руководящую должность. Поэтому, к сожалению, не всегда хватало времени на себя и любимые хобби. Однажды, посетив занятия в одном из центров досуга для пожилых, она осознала всю прелесть заслуженного отдыха, поняла, сколько всего интересного прошло мимо из-за работы. Сегодня Наталья – не только активный и энергичный путешественник, но и модель.

Наталья Клепикова:

Как-то вот буквально с первых дней я поняла, что надо перестраивать свою жизнь, полюбить себя ещё больше. Я решила как-то более основательно изучить вопросы макияжа, вопросы стиля. Отшагав пять дней по пять часов репетиций, я поняла, что это – неслабый фитнес.

Помимо моделинга, на курсах Наталья открыла в себе любовь и к зажигательным ритмам. Мечтает освоить искусство бального танца.

Наталья Клепикова:

Я стала настолько интересно жить, появилось столько много интересных людей, я даже не предполагала, что такое может быть. Я всем просто вот рекомендую, независимо от возраста, от состояния здоровья, обязательно хоть чем-то немножко заниматься.

Все посетители центра энергичны и горят желанием изучить этот мир. Ведь любой вид творчества – лучшая таблетка от стресса, а выход на пенсию – замечательная возможность раскрыть в себе новые таланты.

Посетители Центра досуга:

Мне 73 года, в январе будет 74, и я посмотрела, что лучшей физкультуры нет. Молодость до 60 считается, а что там +13 лет? 73, так что у меня только взросление, будем так считать.

Это просто восторг! Это удовольствие, это энергия, это всё! Это жизнь — это прекрасно всё!