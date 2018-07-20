Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов

Естественная красота в природном обрамлении. Украшения, способные добавить этно-изюминку в образ.
Естественная красота в природном обрамлении. Украшения, способные добавить этно-изюминку в образ.
Дизайнеры Юлия и Ольга выросли в военном городке, окруженном лесным массивом. Вдохновившись изумрудным оазисом, девушки открыли для себя мир красоты и преображения.
Юлия Голяк-Городецкая, дизайнер украшений:
Увидела я на просторах Интернета первое изделие – это были зарубежные интернет-магазины. И в тот момент я даже не знала, как это делается, и для меня казалось, что это очень сложно.
Ольга Тарасевич, дизайнер украшений:
Я, конечно, ее поддержала со стороны сначала, потом мне захотелось самой попробовать.
То ли капли росы, то ли хрупкие сосуды. Чтобы превратиться в такие хрупкие и утонченные изделия, дары природы сперва засушиваются, а после запечатываются в специальной смоле – ручная и совсем не женская работа.
Юлия Голяк-Городецкая:
Для того, чтобы получались качественные украшения, должна быть качественная смола. В нашей работе важны также и качественные молды, потому что можно делать какие-то необычные формы. Ну, конечно, мы используем дрель, шуруповерт для того, чтобы сверлить дырочки.
Девушка, как цветок. Формы, оттенки и ароматы – в каждом аксессуаре своя душа, натура и философия.
Согласно легенде, лютики – это золотые монеты, превратившиеся в цветы, поэтому существует поверье: тот, кто найдет лютик, станет богатым.
Незабудка же считается цветком постоянства и верности.
Украшения из сухоцветов могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Они не источают ароматы, но несут в себе определенную символику и, по словам наших героинь, являются настоящими оберегами женской красоты.
Юлия Голяк-Городецкая:
Говорят, что вещи имеет свою энергетику и человек может зарядить поле вокруг себя каким-то настроением. Когда мы создаем наши украшения, то мы счастливы. Моменты творчества – это счастливые моменты. И мы очень надеемся, что наши украшения также будут приносить радость.
Красота цветка - в одном цветке. Расцветайте и любите себя!