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Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов

20 июля 2018 07:20
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Естественная красота в природном обрамлении. Украшения, способные добавить этно-изюминку в образ.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-1

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-3

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-5

Дизайнеры Юлия и Ольга выросли в военном городке, окруженном лесным массивом. Вдохновившись изумрудным оазисом, девушки открыли для себя мир красоты и преображения.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-8

Юлия Голяк-Городецкая, дизайнер украшений:
Увидела я на просторах Интернета первое изделие это были зарубежные интернет-магазины. И в тот момент я даже не знала, как это делается, и для меня казалось, что это очень сложно.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-11

Ольга Тарасевич, дизайнер украшений:
Я, конечно, ее поддержала со стороны сначала, потом мне захотелось самой попробовать.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-14

То ли капли росы, то ли хрупкие сосуды.  Чтобы превратиться в такие хрупкие и утонченные изделия, дары природы сперва засушиваются, а после запечатываются в специальной смоле – ручная и совсем не женская работа.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-17

Юлия Голяк-Городецкая:
Для того, чтобы получались качественные украшения, должна быть качественная смола. В нашей работе важны также и качественные молды, потому что можно делать какие-то необычные формы. Ну, конечно, мы используем дрель, шуруповерт для того, чтобы сверлить дырочки.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-20

Девушка, как цветок. Формы, оттенки и ароматы – в каждом аксессуаре своя душа, натура и философия.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-23

Согласно легенде, лютики – это золотые монеты, превратившиеся в цветы, поэтому существует поверье: тот, кто найдет лютик, станет богатым.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-26

Незабудка же считается цветком постоянства и верности.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-29

Украшения из сухоцветов могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Они не источают ароматы, но несут в себе определенную символику и, по словам наших героинь, являются настоящими оберегами женской красоты.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-32

Юлия Голяк-Городецкая:
Говорят, что вещи имеет свою энергетику и человек может зарядить поле вокруг себя каким-то настроением. Когда мы создаем наши украшения, то мы счастливы. Моменты творчества – это счастливые моменты. И мы очень надеемся, что наши украшения также будут приносить радость.

Могут помочь девушке проявить свои сильные стороны. Минчанки создают эксклюзивные обереги из сухоцветов-35

Красота цветка - в одном цветке. Расцветайте и любите себя!

# Украшения # Хобби # Юлия Голяк-Городецкая # Ольга Тарасевич # Фотофакт # Аксессуары

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