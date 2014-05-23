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Китайские эксперты прогнозируют ежегодный рост ВВП Беларуси в следующей пятилетке на 4-5%

23 мая 2014 17:02
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Новости Беларуси. Китайские эксперты прогнозируют ежегодный рост ВВП Беларуси в следующей пятилетке на 4-5%. Такой прогноз озвучила делегация специалистов из КНР.

В Беларуси миссия экспертов по экономическим вопросам работала целую неделю.

Главный вывод, к которому пришли партнеры из Поднебесной, – у Беларуси есть необходимый промышленный, интеллектуальный и инновационный потенциал.

Рекомендации будут представлены белорусскому Правительству до 3 июня. Затрагивают они вопросы кредитования, господдержки, экономического планирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лу Гуйчэн, представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики:
Сюда мы приехали по приглашению белорусского Правительства. Общение китайских специалистов с вашими представителями в основном касалось концепции стратегии развития экономик в целом. Общаясь, мы увидели, что у Китая и Беларуси много общего. У вас надежная экономическая база, государственный сектор. Но сегодня все-таки необходимо преобразовывать госпредприятия, а также повышать рыночный механизм экономики. Я думаю, наше общение с белорусскими коллегами, такое взаимное перенятие опыта скажется положительно на развитии экономик двух стран.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Хобби # Китай # Лу Гуйчэн

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