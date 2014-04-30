Резьба по яичной скорлупе: удивительное сочетание двух стихий и оригинальные мини-шедевры

Оригинальней некуда. Разрушительная сила мини-дрелей и тончайшая оболочка начала всех начал. Необычное сочетание двух стихий в итоге рождает удивительной красоты ажурные шедевры.

Александр Рыжевский, мастер резьбы по яичной скорлупе:

Сам материал не настолько хрупкий, насколько мы понимаем. Для меня это вообще строительный материал, как мы говорим. Это как кирпичи для строителя, кто строит дом. Так и здесь: если бережно относишься к материалу, с которым работаешь, он достаточно прочен.

И, конечно, когда наносится рисунок, исполняется рисунок, сами яйца очень легкие становятся и воздушные. И безумно, конечно, интересно и приятно смотреть, потому что кажется, что такое очень тяжело сделать.

А началось все, как и водится, с любви. Три года назад, пересытившись традиционными валентинками, Александр решил во что бы то ни стало на этот раз поздравить супругу оригинально. Как оказалось, не просто удивил – в самом себе открыл неведомый до этого талант.

Александр Рыжевский, мастер резьбы по яичной скорлупе:

Каждая новая валентинка каждый год должна удивлять любимого человека. С этого яйца все и началось. А потом, когда я уже попробовал, посмотрел, что получается, можно делать не только сердечки, но и отверстия, можно бабочку сделать.

Теперь по вечерам Александр занимается карвингом – вырезает по пустой скорлупе яиц. Усердно, никуда не торопясь, превращает куриные, гусиные, страусиные, индюшачьи и даже крошечные перепелиные яйца в тончайшие ажурные кружева.

И чем ювелирней и изящней рисунок, тем мастеру сложнее. А ведь, по статистике, 20% будущих шедевров не доживают до конца работы.

Благодатный, но такой деликатный материал рассыпается прямо в руках.

Ольга Залуцкая, заведующая Музеем белорусского народного искусства в Раубичах:

Это весьма необычный вид декоративно-прикладного искусства. В мире мастеров, которые этим занимаются, всего лишь несколько десятков. Естественно, что это большая редкость, и один из таких мастеров, к счастью, живет у нас в стране. Причем он минчанин.

Кстати, ажурная фантазия – не просто игра слов. Так называется первая персональная выставка белорусского Фаберже в Музее народного искусства в Раубичах. Экспонируется порядка 50 работ, созданных за последние 2 года.

Александр Рыжевский, мастер резьбы по яичной скорлупе:

Наверное, одно из моих любимых яиц, которое получилось, – это как раз «Дары осени». Самая толстая скорлупа у страусиного яйца. Я сделал трехслойным сам лист. То есть я сделал сначала прожилки (это один слой), потом прорезал само яйцо (это второй слой) и на тыльной стороне самого листа я сделал еще внутренние прожилки.

Самое интересное, что воплощать новые идеи Александр может абсолютно в любом месте. Очень мобильное хобби.

Особых требований к рабочему месту нет. Полная тишина тоже необязательна. Где сел, там и твори. Хоть на газете на кухне.

Александр Рыжевский, мастер резьбы по яичной скорлупе:

Каждый вечер можно садиться и работать. Но, конечно, иногда бывает, что берешь яйцо и ходишь с ним, пока не поймешь, что на нем надо делать. На это может уйти, допустим, вечер, два вечера, три вечера, может, неделя. Только, наверное, в этом плане задержка бывает. А потом садишься и воплощаешь то, что задумано. Ничего не может помешать, если есть желание работать и творить.

Почти всегда форма, рисунок и структура яйца диктуют образ – то, что в последствии будет нанесено.

Как правило, за один вечер работа не делается. Мастер предпочитает вырезанное яйцо оставить на завтра, чтобы потом еще разок свежим взглядом посмотреть и, если надо, подправить, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Залуцкая, заведующая Музеем белорусского народного искусства в Раубичах:

Потом, когда проходит это удивление, ты понимаешь технику изготовления, технологию. Тогда уже другое. Тогда восхищение непосредственно тем, как мастер воплощает свою идею, воплощает свою мечту. Ведь у него очень разные работы. Ты за этой работой начинаешь видеть человека, мастера, который с помощью этого ремесла, искусства, рассказывает о каких-то очень важных для самого себя вещах.

Новый виток творчества – работа с ореховой скорлупой. Ажурные грецкие орехи не менее фантастичны, чем узоры на яйцах уток.

Обязательное условие мастера – натуральное сырье.

В планах – приручить косточки и семена. И это еще не все.

Александр Рыжевский, мастер резьбы по яичной скорлупе:

Хотелось бы перепробовать все яйца, которые существуют на планете. Это, конечно, здорово было бы. Но здесь больше не изучением надо заниматься, а больше путешествием, наверное. Потому что каждый новый вид птицы – это свое яйцо, своя структура, свой рисунок.