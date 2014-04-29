Верховая езда. Как подружиться с лошадью, правильно ей управлять и с какого возраста начинать занятия

Юлия Крепчук:

Верховая езда – сегодня самое популярное занятие. Не удивительно, потому что это не только интересное увлечение, но прежде всего яркие эмоции от общения с милыми животными, символом красоты, грации и скорости.

Одним словом, поэзия в движении. Добавьте сюда свежий воздух, сбалансированную физическую нагрузку и с самого начала приучение к дисциплине и труду. И вот он – идеальный вариант активного отдыха.

Юлия Крепчук:

Для тех, кто всегда мечтал о данном виде спорта, но не знает, как начать, об этом мы поговорим с профессионалом.

Анастасия Труханович, четырехкратная абсолютная чемпионка Республики Беларусь по конкуру, тренер:

Самое главное – любовь к лошади, не бояться животных ни в коем случае, спокойно надо подходить всегда к ним. В принципе, этого достаточно для того, чтобы хотя бы начинать заниматься.

Как подружиться с лошадью и правильно ей управлять – целая наука. И начинается она со знакомства с животным и правилами безопасности.

К лошади категорически нельзя подходить сзади и громко разговаривать. Они по своей природе пугливы и могут непредсказуемо отреагировать.

Грациозные существа не любят резких движений, поэтому дружба напрямую зависит от вашего спокойствия и уверенности в себе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анастасия Труханович, четырехкратная абсолютная чемпионка Республики Беларусь по конкуру, тренер:

Некоторые лошади откликаются на клички. Но это уже лошади, которые полностью знают человека. Лошадь даже слышит, когда человек заходит. Она ждет. У каждого человека свой шаг, свое дыхание. Она все чувствует, понимает.

Хотите расположить к себе лошадь, угостите ее кусочком сахара. Однако это не означает, что теперь можно делать все, что вздумается. Нужно еще наладить психологический контакт.

Анастасия Труханович, четырехкратная абсолютная чемпионка Республики Беларусь по конкуру, тренер:

Сразу никогда не получится найти психологический контакт. Сколько требуется времени? Смотря какая лошадь. Если спокойная лошадь, податливая, может, недели 3-4.

Следующий этап – совместная прогулка. Но перед тем, как вывести лошадь из денника, нужно надеть уздечку.

Анастасия Труханович, четырехкратная абсолютная чемпионка Республики Беларусь по конкуру, тренер:

Одеваем повод. Это то, чем управляют лошадью сверху. И нужно держать за храп. Стараемся просто предложить ей. Дальше аккуратно нужно засунуть за уши.

Все – ваш боевой конь готов.

И еще один момент.

Чтобы не получить травму, нельзя выезжать из конюшни верхом. Лошадь следует вести под уздцы и очень аккуратно.

Не подходите слишком близко, чтобы ваш новый друг весом в 500 кг не наступил вам на ногу.

А дальше – сплошные приятности.

Кстати, заниматься верховой ездой можно в любом возрасте. Но вот профессиональные занятия лучше начинать с детства.

Марина Херндлхофер, мама Вики:

Вика познакомилась с лошадью, когда ей было, наверное, лет 5. С самого начала она была немножко острожной. Но сейчас абсолютно нет. Такое ощущение, что она всю жизнь с ними росла.

Она ездит галопом, рысью, научилась управлять лошадью, умеет за ней ухаживать. Практически все знает о лошади: как ее воспитывать, как ее кормить.

Верховая езда – удовольствие не из дешевых.

Содержание лошади, экипировка обходятся очень дорого. Но на первых порах вам понадобится только защитный шлем, высокие сапоги, эластичные брюки и перчатки.

Снаряжение лошади тоже должно быть правильно подобрано и подходить по размеру.

Вика, ученица подготовительного класса конной школы:

Лошадь – это мое любимое животное. Я очень люблю конный спорт.

В манеже важно держать дистанцию, так как далеко не все лошади дружат между собой. А при прыжковых тренировках без инструктора и вовсе не обойтись.

Александр Бодаль, тренер-преподаватель, мастер спорта Республики Беларусь пот конному спорту:

Раз в день стабильно по часу на одной лошади надо ездить. Профессионалы на 5-6 лошадях ездят в день. Вот тогда можно чего-то достичь.

При всех сложностях и нюансах уроки верховой езды подарят незабываемые ощущения. Такие занятия просто не могут не понравиться.

Юлия Крепчук:

Первое занятие – это не так сложно как кажется. Главное найти взаимопонимание с партнером и не бояться. А это и есть секрет успеха дальнейших тренировок.