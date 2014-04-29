Трайбл – танец, не приемлющий соревновательности и помогающий раскрыть себя и усовершенствовать свое тело

Современные женщины постоянно находятся под давлением проблем. Проблем на работе, проблем в семье и проблем в личной жизни. Именно поэтому представительницы прекрасной половины человечества очень часто выбирают не шейпинг или тренажерный зал, а танец. Ведь именно он помогает привести в порядок мысли и жить в гармонии с собой.

О том, что такое восточные танцы, знают все. Но мало кто слышал про танец трайбл, который у нас появился довольно недавно.

Этель, преподаватель в школе танцев:

Трайбл зародился в 70-х годах XX века в Америке. Основательнице стиля считается Каролина Нериккио. Она изобрела трайбл. Это синтез основных трех танцев: фламенко, египетский танец и Индия.

Основательница трайбла Каролина Нериккио занималась танцами с 14 лет. Через некоторое время создала собственную труппу. Она взяла концепцию племенного танца, когда танцоры стоят в форме полумесяца и спонтанно выходят в центр, чтобы выступить.

Поскольку философия трайбла не приемлет соревновательности, то конкурсов практически не проводится. Считается, что каждая девушка уникальна по-своему.

И каждый сам решает, участвовать ему или нет.

Этель, преподаватель в школе танцев:

Для меня лично трайбл – это большая семья. И смысл конкурировать с кем-то, соревноваться?

В Беларуси трайбл только набирает популярность. К примеру, в 2014 году будет проводиться V Международный трайбл-фестиваль культуры.

Самое интересное и необычное в танце – это, конечно же, костюмы, которые девушки шьют сами. Он состоит из двух юбок, причем длина подола может достигать 30 м, кофточки чоли, которая пришла из индийского танца, и лифа, часто расшитого ракушками каури.

Этель, преподаватель в школе танцев:

Любая наденет костюм, она будет чувствовать себя принцессой. Любой женщине хочется действительно себя почувствовать принцессой, королевой.

Помимо постановки танца, который сам по себе сложный, девушки играют на своего рода инструментах, которые называются сагаты. Делаются они чаще всего из бронзы и похожи на маленькие тарелочки.

Мария:

Существует несколько ритмов.

Кажется, что это просто и легко. Но на самом деле этому приходится долго учиться, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Мария:

Меня вдохновляет это, помогает мне во многих жизненных ситуациях, потому что я была достаточно застенчивым человеком, мне было сложно выйти на сцену, общаться как-то открыто. Теперь я чувствую себя более уверенно.

Веронике, например, трайбл помогает и раскрыть себя, и усовершенствовать свое тело.

Вероника:

Это непередаваемая атмосфера, настолько здорово, настолько близким кажется коллектив, хотя ты совсем незнаком с людьми.

Трайбл считается танцем женской силы. Но профессионалы утверждают: маленьким танцовщицам он тоже пойдет на пользу.

Так что смело можете брать свою дочь на занятия.

Этель, преподаватель в школе танцев:

Это очень полезно в принципе даже для того, чтобы развить свое тело. Укрепляются мышцы, позвоночник, осанка очень сильно держится.

Помните: танец – это не только выражение чувств. Это приобщение к незнакомой культуре и музыке, это умение слушать свое тело и импровизировать.