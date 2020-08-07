7 августа начинается загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС

Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнется 7 августа. Разрешение на это ранее получено от Госатомнадзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнется 7 августа. Разрешение на это ранее получено от Госатомнадзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию. В реактор будет загружено 163 пластины, далее станцию ожидает загрузка активной зоны и серия стандартных испытаний.
Начало работы собственной АЭС для нашей страны станет новым этапом в истории независимого государства. Это позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт, а также расширить использование электричества на белорусском рынке, в том числе и в сфере популярного нынче электротранспорта.