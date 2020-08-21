Прямой эфир

«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники

21 августа 2020 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Яркие краски в саду весь сезон – это, прежде всего, однолетники. Многие из них цветут все лето практически без перерыва. Их семена сеют весной прямо в грунт на постоянное место.

«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники-1

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Мы их можем сеять, как только вот почва прогреется на 10 градусов, конечно, в хорошо подготовленное место. Это всем известные календулы, это бархатцы. Не стоит бояться того, что это какие-то избитые, тривиальные растения, которые всем уже приелись. Есть очень много новых сортов, которые порадуют вас своими красками и формами. Те же космеи бабушкины, которые были с меня ростом, теперь существуют современные компактные сорта, которые можно использовать даже в качестве бордюра. Точно так же и календулы низкорослые с различными красивыми окрасками. Вот у меня сорт с интересным таким названием «Гейша».

«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники-4

И васильки – это не те прекрасные васильки, которые мы можем увидеть в посевах ржи или в других каких-то злаков на полях. Вот такие замечательные сорта шаровидной формы, темно-бордовые, нежно-розовые, густо-фиолетовые сорта, белые. Василек вообще можно за сезон посеять раза три.

«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники-7

Но есть и однолетники, с которыми садоводам все же придется повозиться, но только на начальном этапе. Речь о рассаде такой способ позволяет добиться более раннего цветения. Многие садоводы, особенно начинающие, боятся выращивать растения через рассаду, но, уверяют специалисты, важно пробовать, главное соблюдать все условия. Тогда обязательно получится вырастить даже довольно сложные однолетники.

«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники-10

Ольга Дуброва:
Когда соблюдаешь технологию выращивания и агротехнику выращивания, то успех обеспечен. И даже то растение, которое кажется сложным и не получается с наскока, как говорится, то с ним все получится. Например, все боятся петуний, потому что у нее мелкие семена, то их там замочили, то глубоко посеяли, то их, наоборот, слишком оставили на поверхности, они высохли.

«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники-13

Есть три необходимых условия для роста любого растения и прорастания любой семечки это свет, влага и температура. Приобретите термометр, запаситесь опрыскивателем, запаситесь хорошим грунтом, т. к. посевы мы делаем весной, заготовьте его заранее – с осени, чтобы он у вас стоял уже готовый и вы были во всеоружии с началом весны. И тогда успех вам обеспечен.

«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники-16

Использовать однолетние цветы можно в любых садовых композициях. Эти растения дополнят посадки многолетников, добавив цвета к зеленой декоративной листве пионов или лилейников. Кроме того, однолетники – это еще и отличный вариант цветочного бордюра, а также контейнерного сада, в том числе и сада на балконе.

«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники-19

Что касается ухода, все очень просто: полив и подкормки для пышного цветения.

# Растения и цветы # Хобби # Ольга Дуброва # Фотофакт # растения

Другие новости рубрики

Все новости
Инструменты пчеловода. Как они выглядят и для чего используются
14 августа 2020 10:23

Инструменты пчеловода. Как они выглядят и для чего используются

7 августа начинается загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС
07 августа 2020 06:27

7 августа начинается загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС

Золотовалютные резервы Беларуси в мае незначительно снизились
05 июня 2020 15:40

Золотовалютные резервы Беларуси в мае незначительно снизились