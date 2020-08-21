«Запаситесь хорошим грунтом, заготовьте его заранее с осени». Как правильно выращивать однолетники

Яркие краски в саду весь сезон – это, прежде всего, однолетники. Многие из них цветут все лето практически без перерыва. Их семена сеют весной прямо в грунт на постоянное место.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Мы их можем сеять, как только вот почва прогреется на 10 градусов, конечно, в хорошо подготовленное место. Это всем известные календулы, это бархатцы. Не стоит бояться того, что это какие-то избитые, тривиальные растения, которые всем уже приелись. Есть очень много новых сортов, которые порадуют вас своими красками и формами. Те же космеи бабушкины, которые были с меня ростом, теперь существуют современные компактные сорта, которые можно использовать даже в качестве бордюра. Точно так же и календулы низкорослые с различными красивыми окрасками. Вот у меня сорт с интересным таким названием «Гейша».

И васильки – это не те прекрасные васильки, которые мы можем увидеть в посевах ржи или в других каких-то злаков на полях. Вот такие замечательные сорта шаровидной формы, темно-бордовые, нежно-розовые, густо-фиолетовые сорта, белые. Василек вообще можно за сезон посеять раза три.

Но есть и однолетники, с которыми садоводам все же придется повозиться, но только на начальном этапе. Речь о рассаде – такой способ позволяет добиться более раннего цветения. Многие садоводы, особенно начинающие, боятся выращивать растения через рассаду, но, уверяют специалисты, важно пробовать, главное – соблюдать все условия. Тогда обязательно получится вырастить даже довольно сложные однолетники.

Ольга Дуброва:

Когда соблюдаешь технологию выращивания и агротехнику выращивания, то успех обеспечен. И даже то растение, которое кажется сложным и не получается с наскока, как говорится, то с ним все получится. Например, все боятся петуний, потому что у нее мелкие семена, то их там замочили, то глубоко посеяли, то их, наоборот, слишком оставили на поверхности, они высохли.

Есть три необходимых условия для роста любого растения и прорастания любой семечки – это свет, влага и температура. Приобретите термометр, запаситесь опрыскивателем, запаситесь хорошим грунтом, т. к. посевы мы делаем весной, заготовьте его заранее – с осени, чтобы он у вас стоял уже готовый и вы были во всеоружии с началом весны. И тогда успех вам обеспечен.

Использовать однолетние цветы можно в любых садовых композициях. Эти растения дополнят посадки многолетников, добавив цвета к зеленой декоративной листве пионов или лилейников. Кроме того, однолетники – это еще и отличный вариант цветочного бордюра, а также контейнерного сада, в том числе и сада на балконе.