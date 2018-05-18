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  • «Для культур лучше всего затяжной дождь». Когда лучше высаживать рассадные растения? Какие условия необходимы для роста помидоров и огурцов?

«Для культур лучше всего затяжной дождь». Когда лучше высаживать рассадные растения? Какие условия необходимы для роста помидоров и огурцов?

18 мая 2018 08:10
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Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Эти выходные будут тёплыми, пасмурными и дождливыми. Воздух прогреется от 20 градусов, возможны грозы. Специально для любителей проводить время на грядках поговорим с автором книг на садово-огородную тематику. Как затянувшиеся дожди влияют на растения в огороде? Узнаем у ведущей выпуска «Сад и огород» газеты «СБ. Беларусь сегодня». 

Почему лучше для растений моросящий дождь? От чего зависит время высадки рассады? Какие условия необходимы для роста помидоров и огурцов? Когда и как лучше поливать культуры? Какая погода на выходные? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# Растения и цветы # Хобби # Наталья Тышкевич # Юлия Самусенко # Фотофакт # Погода в Беларуси

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