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«В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды». Рыбак – о признаках хорошей ловли

11 мая 2018 07:49
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Юлия Самусенко, корреспондент:
Пока майское солнышко готовится согревать белорусов в выходные, «О погоде и не только» поговорим с рыбаком.

«В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды». Рыбак – о признаках хорошей ловли-1

Как рыба ведёт себя в жаркую погоду?

Иван Мазовка, рыбак:
В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды.

Как рыба ловится в дождь?

Иван Мазовка:
Определённые виды рыб очень любят дождь. Рыба, которая кормится с поверхности, когда дождь идёт и потом проходит, с деревьев, нависающих над водой, смывается дождем много насекомых, которых они и подбирают.

«В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды». Рыбак – о признаках хорошей ловли-4

По каким погодным признакам можно определить, что рыба будет хорошо клевать? Какой прогноз погоды на выходные в Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Рыбалка в Беларуси # Хобби # Юлия Самусенко # Иван Мазовка # Фотофакт # Рыба

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