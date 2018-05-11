«В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды». Рыбак – о признаках хорошей ловли

Юлия Самусенко, корреспондент: Пока майское солнышко готовится согревать белорусов в выходные, «О погоде и не только» поговорим с рыбаком.

Как рыба ведёт себя в жаркую погоду?

Иван Мазовка, рыбак:

В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды.

Как рыба ловится в дождь?

Иван Мазовка:

Определённые виды рыб очень любят дождь. Рыба, которая кормится с поверхности, когда дождь идёт и потом проходит, с деревьев, нависающих над водой, смывается дождем много насекомых, которых они и подбирают.