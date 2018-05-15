Топ-7 самых увлекательных и захватывающих настольных игр для взрослых и детей

Мы составили топ-7 самых увлекательных и захватывающих настольных игр. «Настолки» помогут вам не только, на мгновение, снова почувствовать себя ребёнком, но и перенесут в удивительный мир, где можно стать кем угодно.

Роман Григорик, эксперт в области настольных игр:

У меня в руках настольный хит для детей от пяти до семи лет. Действительно крутая штука, потому что она тренирует командный дух ребят. Игра называется «Коварный лис». Здесь игроки все вместе пытаются найти лиса, который украл пирог. Причём игроки играют ни друг против друга, а против настольной игры.

У нас есть игровое поле, по которому игроки ходят, собирают различные улики, чтобы понять, в чём был одет лис, который у нас этот пирог украл. Каждый ход от вас лис будет убегать, а вам нужно его разоблачить раньше того, чем он доберётся до дома.

Если вы не знаете, как оторвать своего подростка от компьютера, попробуйте настольную игру «Замес». Возможно, и вам она тоже понравится. Игра очень близка по тематике ко многим компьютерным играм. Здесь присутствуют различные, так называемые, фракции, которые сражаются друг с другом за господство над территориями. У вас есть и динозавры, и зомби, вампиры, и всех этих персонажей вы смешиваете вместе.

Настольные игры – это не только развлечение для детей, но и для взрослых. Но есть особая категория игр, которая сплачивает семьи. Вот конкретно в руках сейчас семейная игра. Ее характеризует то, что правила довольно простые, их может понять как ребёнок, так и ваша бабушка. Здесь играть вы будете за путешественников. Путешествия будут на поездах. Вы будете получать секретный билет – ваша цель, и вы должны будете из одного города приехать в другой, разыгрывая специальные вагончики. В наборе есть пластиковые вагоны, которые вы расставляете, отмечая таким образом, в каких городах вы уже побывали.

Многие знают настольную игру «Alias» – игра, где нужно объяснять слова. У меня в руках настольная игра, которая называется «Codenames» – кодовые имена. Игра, использующая ту же механику, но, выворачивающую абсолютно наизнанку. Если в «Alias» вам нужно объяснять одно слово множеством, то здесь у нас на столе лежит определённое количество карточек со словами, и ваша задача – попытаться всего лишь одним словом объяснить, как можно больше слов, лежащих на столе. Та команда, которая сделает это раньше – побеждает. Играть в эту игру можно как в дуэльном варианте, то есть объяснять слова друг другу, так и командами до восьми игроков.

Многие знают, что такое квесты в реальности. Это когда вас закрывают в комнате, и вам нужно за определённое время выбраться оттуда, решая различные загадки и головоломки. Так вот крайне популярными сейчас стали игры-квесты, когда вам нужно выбрать тоже из комнаты, но с помощью вот этой маленькой коробочки. Игра называется «Выход». Конкретно в данном случае – это версия секретной лаборатории. Их есть несколько в серии. Игра представляет собой набор карт, которые дают вам различные загадки и головоломки. К каждой из них вам нужно будет подобрать ключ и, решение этих загадок, не всегда очевидная. Вам иногда нужно будет порвать какую-то карту, чтобы понять, что там. Согнуть уголочек, возможно повертеть коробочку.

Игра агентство «Время» дарит игрокам незабываемые ощущения, потому что это игра детектив. Вы играете за агентов времени, которые отправляются либо в прошлое, либо в будущее, для того, чтобы раскрыть самые необычные дела. Вам нужно будет исследовать различные локации, которые представлены в виде карточек с различной информацией. Суть в том, что информация может быть неверной и в ходе игры вы можете зайти вообще не туда, куда хотели. В ходе игры вы играете все вместе, не друг против друга. И ваша общая задача – раскрыть дело.