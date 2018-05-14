«Для меня каждый бонсай – это кусочек энергии, который я отдаю». Как бывший легкоатлет стал мастером китайского искусства

Бывший легкоатлет в молодости быстрее всех в Советском Союзе пробегал стометровки. Спорту отдал 45 лет своей жизни, за это время успел заслужить серебряную медаль на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В 26 лет начал тренерскую карьеру и довольно успешно – среди его воспитанников были будущие олимпийские чемпионы.

Сегодня Александр Корнелюк – признанный мастер китайского искусства бонсай. Миниатюрные липы, яблони, клен и даже вяз можно встретить в его сказочном саду. Александр Корнелюк, бонсай-мастер:

Было желание сменить тему, после такой бурной жизни, где у меня приходилось практически не жить в своей квартире, постоянные переезды, сборы, соревнования, не было спокойствия. И маятник качнулся в другую сторону, и выбрал для себя такое направление как бонсай.

После ухода из спорта Александр с женой продали квартиру и переехали за город, в Узденский район, чтобы реализовать свою заветную мечту. Совершенно пустынный участок, который напоминал поле, он превратил в райский уголок, где царит умиротворение. Изюминкой этого места стал японский сад, с живым ручейком, скульптурами и фонариками, сделанными вручную.

Александр Корнелюк:

Я сам родился в Баку, для меня долгие зимы проблемные, поэтому было желание откусить полдома для того, чтобы создать южную природу, в которой можно было бы, например, зимой, несмотря на стужу, выходить и наслаждаться растениями. Я люблю созерцать.

Главным украшением любого японского сада является бонсай. Это искусство возникло в Древнем Китае, когда во время длительных походов люди брали с собой кусочек земли с деревцем как напоминание о родном крае. Ухаживать, заботиться о растениях и созерцать красоту природы Александру пришлось по душе. Первым карликовым деревом, которое он вырастил, стала сосна. Ей уже 25 лет.

Александр Корнелюк:

Для меня каждый бонсай – это кусочек энергии, который я отдаю. Мне нравится форма, стволы, мне нравится, как оно выглядит в период покоя, например, в зимний период.

Будущие саженцы Александр ищет во время прогулки по лесу. Лучшие экземпляры скрываются обычно около дороги, особенно в грабовых рощах. После зимы, если были прижаты снегом, деревья зачастую приобретают причудливые формы – отличный вариант для бонсая! Но для того, чтобы он получился, ему необходим ежедневный уход. Александр Корнелюк:

Растение бугенвиллия. Вот этому растению уже больше 20 лет, потому что добиться такого толстого основания ствола – это только время, потому что бонсай он в основном растет в ширину, а не вверх. Нужно вовремя его подкармливать, подстригать, создавать условия для того, чтобы было достаточно солнечного света.

В коллекции Александра есть много хвойных, еще миниатюрная яблоня, на которой растут настоящие яблоки, правда, размером с черешню. Мастер умеет также выращивать деревья на камне. Липа, клен, гранат, дуб – редкость даже для китайских профессионалов. Он делает в нем трещину и помещает туда маленький саженец, который периодически подкармливает жидкими удобрениями с полезными микроэлементами. В будущем такие бонсаи становятся частью пейзажей, которые создает Александр в качестве экспозиций для выставок.

Александр Корнелюк:

У меня такой очень интересный бонсай: липа, которому уже около 20 лет. Представьте себе 20 лет нужно ухаживать за деревом и не пропустить ни одного дня, если вы о нем забыли, вы можете его потерять.