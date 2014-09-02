Бюджет Беларуси-2015. Какие обозначены основные приоритеты и будет ли выше подоходный налог?

Новости Беларуси. В 2015 году страна намерена рассчитаться по всем внешним долгам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович. 2 сентября в Правительстве обсуждали проект закона о республиканском бюджете на 2015 год и, соответственно, обозначили приоритеты главного финансового документа страны. Традиционно бюджет Беларуси сохранит социальную направленность.

Полный пакет документов о бюджете Беларуси на 2015 год немного объемнее своего предшественника. Это связано с тем, что некоторые направления расписаны более полно. Как отметил премьер во вступительном слове, Правительство и Нацбанк должны взять на себя особые обязательства по главному финансовому документу страны – в 2015 году завершается пятилетка.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В первую очередь, рассматривая сбалансированность бюджета на 2015 год, мы должны понимать, что нам надо в полном объеме рассчитаться по всем внешним долгам. Это святое. Мы эти средства брали для модернизации экономики. Мы должны выполнять все взятые на себя обязательства. При этом мы должны внимательно смотреть за вопросами валютного баланса и мы должны сохранить, по крайней мере на уровне ниже сложившегося на сегодняшний день, уровня золотовалютных резервов нашей страны.

Обозначены и основные приоритеты: снижение внешнего долга, повышение зарплат бюджетников, поддержка семей с тремя и более детьми.

Предполагается, что наиболее доходные секторы экономики Беларуси будут больше платить налогов в бюджет страны. Вырастут ставки акцизов на алкоголь и сигареты.

Владимир Амарин, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Алкоголь в целом на 10%, табачные изделия – на 15-30% с сохранением трех ценовых сегментов для сигарет с фильтром, что позволит увеличить налоговую нагрузку на более дорогие сигареты. Автомобильное топливо – в среднем на 10% с дифференциацией ставок в зависимости от их экологического класса. Предлагается увеличить ставку налога на прибыль для банков и страховых организацией с 18% до 25%.

В 2015 году может быть увеличен подоходный налог с 12% до 13%. Дополнительные деньги, появившиеся вследствие этого роста, пойдут на стимулирование рождаемости в стране, поддержки государственного проекта «Большая семья».

Предполагается открытие депозита на новорожденного, который будет индексироваться в зависимости от изменения курса белорусского рубля к доллару США. В целом разработчики позаботились о том, чтобы сохранилась социальная направленность бюджета страны.

Валерий Бороденя, член постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Радует то, что мало предложений о революционных изменениях, потому что стабильность – это очень хорошо. А предсказуемость, я думаю, что бизнес будет только приветствовать ту ситуацию, когда изменений мало. Это хорошо. А наш бюджет, поскольку это приоритет государственной политики, всегда отличает социальная направленность. Конечно же, социальная направленность четко прослеживается: это и соблюдение тех нормативов по образованию, здравоохранению, по другим социальным вопросам.

Впереди у проекта закона о бюджете на 2015 еще не одно обсуждение, но основные акценты были обозначены 2 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.