Спидкуберы: реально ли собрать Кубик-Рубик всего за 6-8 секунд, вслепую и даже... одной рукой?!

Обычному человеку для того, чтобы собрать Кубик-Рубик, может понадобиться месяц или год. Профессионалы же могут сделать это за считанные секунды.

Игорь Бильченко в среднем собирает Кубик-Рубик за 8,5 секунд. Полгода назад он увидел видео в Интернете, где парень собрал разноцветную головоломку за 6 секунд. Решил попробовать - и увлёкся. На протяжении целого года уделял сборке Кубика-Рубика по нескольку часов в день.

Игорь Бильченко, спидкубер (Украина):

Чтобы научиться собирать Кубик-Рубик достаточно одного часа. Есть несколько формул, благодаря которым можно научиться за один час. Чтобы собирать быстро, уже нужно знание многих формул, тренировки, тренировки и тренировки…

Спидкубинг - так называется сборка Кубика-Рубика на скорость. Цветная головоломка получила название в честь своего изобретателя - Эрно Рубика. Интересный факт: если все проданные Кубики Рубики поставить в ряд, то они протянутся почти от полюса до полюса Земли.

В Беларуси же спидкубинг появился всего несколько лет назад. И быстро нашёл поклонников.

Владислав Вавилов, спидкубер (Беларусь):

Ехал в метро и увидел, как мужчина держит в руках и собирает этот кубик. Мне стало интересно и я буквально на следующий день пошёл и купил себе оригинальный Кубик-Рубик. После этого и начал увлекаться этим.

А это Дмитрий Добряков. Недавно он установил рекорд России по спидкубенгу - собрал Кубик-Рубик всего за 6,84 секунды. Кроме того - Дима рекордсмен Книги Гиннеса. За сутки ему удалось сложить более 26 тысяч головоломок! Этому парню под силу собрать Кубик-Рубик даже одной рукой.

Дмитрий Добряков, спидкубер (Россия):

Сборка одной рукой усложнена тем, что кубик можно вращать только одной рукой, поэтому она осуществляется движением правой и верхней граней. Их наиболее удобно крутить одной рукой: мизинцем и указательным пальцем.

Но это не единственный уникальный способ сборки Кубика-Рубика. Профессионалы могут собрать его даже с закрытыми глазами.

Артём Савосик, спидкубер (Минск):

Один парень принёс кубик в школу. Все дружно заинтересовались. Я решил, что я ничуть не хуже, и начал им увлекаться. Начал тренироваться. Примерно год назад я пришёл на своё первое соревнование. И там увидел, как парень из России собирает кубик с закрытыми глазами вслепую всего за 40 секунд. Меня это очень удивило и я также захотел попробовать.