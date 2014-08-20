Художница из Гродно написала портрет актёра Робина Уильямса на холсте из резины

Новости Беларуси. Переработанные автомобильные шины позволили написать самый большой в Беларуси портрет голливудского актёра Робина Уильямса. Полотно размером два на полтора метра создала гродненская художница. Причём в качестве холста использовался резиновый настил. Таким не совсем обычным способом автор решила увековечить память гениального актёра и вместе с тем обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды.

Надежда Жвирбля, художник:

Не совсем, конечно, удобное рабочее место, но я приспосабливаюсь благодаря вот этому коврику, чтоб было комфортнее работать, чтобы колени не болели. Здесь плиточка, по этому на коврике удобнее работать.

Вместо мольберта - обыкновенная тротуарная плитка, вместо холста - резиновый настил. Художница из Гродно Надежда Жвирбля так пытается освоить не совсем привычный для себя способ письма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Резиновые картины» - творческое ноу-хау девушки, поэтому во время работы возникает масса нюансов, которые приходится решать на месте. К примеру, чтобы сделать полотно долговечным, в краску обязательно нужно добавить клей.

Надежда Жвирбля, художник:

Само покрытие выпуклое, имеет фактуру. За счёт этого нужно более качественно и тщательно проделывать слои, чтоб не было пробелов каких-то, размытостей. Учитывая, что холст впитывает краску, а это не впитывает. Здесь всё остаётся на поверхности.

Для своего резинового дебюта Надежда решила написать портрет известного голливудского актёра Робина Уильямса. Его игра всегда вдохновляла девушку.

Надежда Жвирбля, художник:

Вообще, актёр был комиком, юмористом, он приносил людям радость. Поэтому одну сторону я изобразила красной, весёлой, которая приносит радость. А другая грустная. Как и любой человек, он любит и погрустить, и попечалиться.

Второй работой автора станет портрет Майкла Джексона. На резиновый холст уже нанесены первые наброски. Похожие работы в коллекции Надежды Жвирбли уже есть. Правда, все они написаны на бумаге. Резиновые картины, утверждает художница, это попытка через творчество обратить внимание на экологические проблемы. Ведь холсты сделаны из отработанных автомобильных шин.

Надежда Жвирбля, художник:

Друг предложил попробовать на этом интересном материале. Плюс тема экологии была мне изначально близка. Поэтому я решила попробовать.

Не совсем обычный проект уже поддержали гродненские экологи. Если такое искусство заставит хотя бы одного автовладельца не выбрасывать старые шины, а отдать их на переработку, это уже станет победой.

Михаил Лис, эколог:

6 миллиардов шин каждый год выбрасывается без переработки, просто загрязняют природу во всём мире. Чтобы представить наглядно это, можно взять такие колёса и положить друг к дружке в ряд - ими 7 раз можно обогнуть экватор. Сейчас появились уже технологии, которые позволяют перерабатывать их без отходов, без вреда окружающей среде.

Переработанные покрышки уже используются при строительстве дорог, при изготовлении промышленных настилов. А теперь ещё и как основа для создания произведений искусства.

Кстати, гродненская художница в своём начинании не одинока. Экологический аспект в творчестве широко использует её коллега из Гомеля Людмила Жиженко. Свои картины она пишет не маслом, а нефтью. На одно полотно уходит не больше пяти граммов. Это, пожалуй, самый рачительный способ использования чёрного золота. Также относится к невозобновляемым природным богатствам художница призывает и сильных мира сего.