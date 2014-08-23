Международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске на скорость собирают кубик Рубика. На международные соревнования в Минск приехали как начинающие, так и именитые чемпионы. Это более сотни участников из Беларуси Польши, России и Украины. Они будут сражаться в 18 дисциплинах, среди которых сборка вслепую и одной рукой.

Будущий программист ...

Дмитрий, участник международного чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика (Россия):

В данный момент я держу 5 национальных рекордов России.

...скрипач...

Илья Синица, участник международного чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика (Беларусь):

У меня пока вообще никаких заслуг нет.

и переводчик.

Диана Данилишин, (Украина):

Я думала, что мне будет трудно даже за 2 минуты научиться.

Их жизнь больше похожа на шахматную доску. Разве что без фигур и в ярких красках. Спидкуберы. Они увлеченно собирают кубик Рубика на скорость и решают самые сложные головоломки.

Россия, Украина, Польша и Беларусь. Более сотни куберов в эти дни сражаются в 18 дисциплинах с четкими правилами, за неисполнение которых – красная карточка.

Что и говорить: игры для взрослых, возрастные ограничения которые как раз-таки и не имеют.

Это юный Паганини. Учится в колледже при консерватории. Как оказалось, в свободное время виртуозному владению смычком Илья предпочитает еще и ловкие манипуляции с кубиком.

Илья Синица, участник международного чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика (Беларусь):

Кубик – это не так, что взял, час отзанимался. А так, едешь в автобусе – пособирал, едешь в метро – пособирал.

Сегодня поддержать спортсмена пришла мама Таня. Ее тоже можно назвать кубером. Когда-то для нее сын провел инструктаж: теперь у четы Синица общее увлечение.

Татьяна Синица, мама Ильи:

Я очень медленно. Для меня главное собрать. Хотелось бы немного быть в курсе, потому что совсем отбыть от уровня нехорошо.

А этот кудрявый молодой человек уже вошел в историю белорусского спидкубинга как первый национальный член Всемирной ассоциации кубика. Сегодня он и участник чемпионата, и главный рефери. Следит, чтобы все по-честному и все в равных условиях. Хотя, как признался и сам парень, кое-какие модификации многогранника все-таки допускаются.

Илья Терешко, кандидат в делегаты Всемирной ассоциации кубика:

Разрешено модифицировать кубики, но при условии, если модификация совсем не изменяет идею кручения кубика. То есть подпиливать напильником можно, чтобы он резче срезал углы, чтобы не застревал на скорости.

Дмитрий, участник международного чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика (Россия):

Кубики всегда смазывают, чтобы они крутились нормально, а то у многих дома есть кубики, но, как они знают, крутятся с приложением силы.

Он не занимается бодибилдингом и не поднимает штангу, но от его кубиков у прекрасных дам кружится-таки голова. Когда-то в этот вид спорта его привел отец. Сегодня москвич Дима и сам может заинтересовать этим необычным занятием. Нам, кстати, удержаться тоже не удалось. Правда конкурировать в моторике рук оказалось не так просто.

А вот эта украинская девушка пусть и тратит на сборку кубика на несколько секунд больше своего российского конкурента, в красоте исполнения ей все-таки нет равных. Как оказалось, не занимать Диане и целеустремленности. Что называется, захотела – сделай.

Диана Данилишина, участница международного чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика (Украина):

Я увидела видео в Интернете, где парень собирал кубик за 6 секунд. Кубик Рубика мне буквально снился. И я тогда поставила себе цель научиться собирать.

Впереди у участников соревнований еще один день напряженной борьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем собирать разноцветную игрушку придется даже с закрытыми глазами. Интересно, предполагал ли известный изобретатель Эрне Рубик, что его творение однажды смогут укротить и вслепую.