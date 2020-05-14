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Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение

14 мая 2020 08:35
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Охота – активный вид отдыха. 

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -1

Александр Иванов, руководитель отдела выдачи государственных удостоверений на право охоты:
Практически в каждой очной группе есть хотя бы одна представительница прекрасного пола, также проходит обучение дистанционно, успешно сдают и охотятся. С каждым годом охотниц женского пола становится все больше и больше.

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -4

В предстоящем сезоне охоты разрешено добывать самцов косули. Заняться промыслом смогут все желающие фактически круглогодично. Главное – соблюдать требование правил охоты. Для каждого сезона определенный вид дичи.

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -7

Контролировать охоту, да ещё и помимо этого создать дополнительный досуг не только для добытчика, но и для любой сопутствующей компании, берут на свои плечи охотничьи хозяйства. 

Александр Иванов:
Это информационная система охотничьего хозяйства Республики Беларусь. Здесь размещены все охотпользователи, которые есть в Республике Беларусь. В этой системе можно приобретать путевки на ненормируемые виды охотничьих животных, на мелкую дичь – это птица и пушные виды. Также здесь можно брать информацию по охотничьим хозяйствам.

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -10

У Артема Олеговича вся семья и окружение – приверженцы такого досуга, мужчина спешит получить заветное удостоверение. 

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -13

Артем Наркевич, ученик:
Это добыча, это так же, условно, как зарабатываешь деньги, кормишь семью – это, условно, то же самое. Раньше так и жили.

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -16

Любишь охотиться – люби и учиться. Надо получить удостоверение на охоту.

Александр Иванов:
Биология охотничьих животных, законодательство, орудия охоты и прочие знания необходимы охотнику – это ветеринарные: болезни животных, медицина, ориентирование на местности, трофейное дело, этика и культура охоты. После сдачи четырех тематических зачетов претендент на получение госудостоверения допускается к сдаче госэкзаменов. После успешной сдачи госэкзамена получает госудостоверение, дальше оформляет документы на приобретение и ношение гладкоствольного оружия и идет на охоту.

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -19

Артем Наркевич:
Это больше похоже на водительское удостоверение, принцип почти тот же.

Настоящий охотник не тот, кто добыл много дичи, а тот, кто охотится без ущерба для популяции животных, говорят специалисты и напоминают: «Главное правило охотника – не навреди». За нарушение условий охоты штрафуют. 

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -22

Александр Иванов:
В начинающемся сезоне с 15 мая будем охотиться не на косулю самца трофейного, а, допустим, добудем зайца либо лося, либо оленя, то это будет уголовное преследование. Однозначно, это будет лишение прав на охоту и уже дальнейшее – штраф, возмещение ущерба и, возможно, даже реальный срок.

Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение -25

Сейчас в стране насчитывается около 100 тысяч охотников, а во время сезонной охоты, со всех уголков мира в леса Синеокой съезжаются множество любителей активного отдыха.

# Охота в Беларуси # Хобби # Александр Иванов # Артем Наркевич # Валерия Борисевич # Фотофакт # общество

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