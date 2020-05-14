Болезни животных, ориентирование на местности, трофейное дело. Что ещё изучают охотники, чтобы получить удостоверение

Охота – активный вид отдыха.

Александр Иванов, руководитель отдела выдачи государственных удостоверений на право охоты:

Практически в каждой очной группе есть хотя бы одна представительница прекрасного пола, также проходит обучение дистанционно, успешно сдают и охотятся. С каждым годом охотниц женского пола становится все больше и больше.

В предстоящем сезоне охоты разрешено добывать самцов косули. Заняться промыслом смогут все желающие фактически круглогодично. Главное – соблюдать требование правил охоты. Для каждого сезона определенный вид дичи.

Контролировать охоту, да ещё и помимо этого создать дополнительный досуг не только для добытчика, но и для любой сопутствующей компании, берут на свои плечи охотничьи хозяйства. Александр Иванов:

Это информационная система охотничьего хозяйства Республики Беларусь. Здесь размещены все охотпользователи, которые есть в Республике Беларусь. В этой системе можно приобретать путевки на ненормируемые виды охотничьих животных, на мелкую дичь – это птица и пушные виды. Также здесь можно брать информацию по охотничьим хозяйствам.

У Артема Олеговича вся семья и окружение – приверженцы такого досуга, мужчина спешит получить заветное удостоверение.

Артем Наркевич, ученик:

Это добыча, это так же, условно, как зарабатываешь деньги, кормишь семью – это, условно, то же самое. Раньше так и жили.

Любишь охотиться – люби и учиться. Надо получить удостоверение на охоту. Александр Иванов:

Биология охотничьих животных, законодательство, орудия охоты и прочие знания необходимы охотнику – это ветеринарные: болезни животных, медицина, ориентирование на местности, трофейное дело, этика и культура охоты. После сдачи четырех тематических зачетов претендент на получение госудостоверения допускается к сдаче госэкзаменов. После успешной сдачи госэкзамена получает госудостоверение, дальше оформляет документы на приобретение и ношение гладкоствольного оружия и идет на охоту.

Артем Наркевич:

Это больше похоже на водительское удостоверение, принцип почти тот же. Настоящий охотник не тот, кто добыл много дичи, а тот, кто охотится без ущерба для популяции животных, говорят специалисты и напоминают: «Главное правило охотника – не навреди». За нарушение условий охоты штрафуют.

Александр Иванов:

В начинающемся сезоне с 15 мая будем охотиться не на косулю самца трофейного, а, допустим, добудем зайца либо лося, либо оленя, то это будет уголовное преследование. Однозначно, это будет лишение прав на охоту и уже дальнейшее – штраф, возмещение ущерба и, возможно, даже реальный срок.