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По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте

14 мая 2020 08:06
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Из суетливой столицы Эмма Плотникова вернулась на малую родину. Глубинка Полесья – агрогородок Ленин напоминал о себе во снах. С клюквой и бабушкиной затиркой.

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-1

Эмма Плотникова, художник по бересте:
Просыпались утром, папа нас будил рано-рано, в три часа ночи летом и шли к реке, ловили рыбу, ходили семьями на реку стирать в выходной день это был такой ритуал даже.

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-4

Реки с вождем пролетариата это старинное поселение связывают какие-то узы. Но стиль комсомолки, спортсменки, красавицы мастерица носит с гордостью и успевает быть кошачьей мамой.

Эмма Плотникова:
У меня был классный руководитель, покойный Владимир Владимирович Боярин, и он пытался доказать, что Владимир Ильич в честь нашей деревни псевдоним взял. Он был одержим этой идеей, и теперь говорят, что, может быть, и да.

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-7

Анастасия Макеева, корреспондент:
Почему называется Ленин?

Эмма Плотникова:
Была у пана Олельковича дочка Лена и вроде бы она от несчастной любви покончила жизнь самоубийством.

Но реальная жизнь красивее, чем эта грустная легенда. Разливается Случь, поют соловьи, зреют помидоры. Родная земля дарит гармонию и силы.

Эмма Плотникова:
Как моя бабушка покойная говорила, мы ж дурные в плане работы, а по-русски слово «дура» имеет же совсем другой смысл. Это работящая девка, которая жила в семье и у нее не было детей, поэтому работали очень много всегда в семье, и до сей поры славится своими огородами. Сами едим чистое, когда есть дети и внуки, хочется, чтобы они выросли на живой еде. 

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-10

Расписывать кусочки бересты Эмма начала лет 15 назад. Говорящая фамилия сделала свое дело. Полесский колорит передает в темпере от души. По болоту расхаживают аисты, дымят избушки, умиляют голубоглазые поля. Жизнь по Мележу.

Эмма Плотникова:
Люблю мельнички рисовать, воду, зиму, она с берестой такая более гармоничная. Сам материал подразумевает уже какие-то формы, где-то сучок, где-то природные такие неровности. Хочется передать такое душевное тепло, свое настроение.

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-13

За материалом для будущих картин и магнитов бабушка ходит в лес с внуками. Кору берут из старых поваленных берез. Больно хороша фактура, а смолистый аромат еще лучше.

Анастасия Макеева:
Все же знают берестяные грамоты, они хранятся в музее.

Эмма Плотникова:
Тысячу лет!

Анастасия Макеева:
Значит, соответственно, ваши работы тоже могут тысячу лет храниться?

Эмма Плотникова:
Будем надеяться.

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-16

Писать по бересте Эмма Плотникова учит и юных ленинцев. Вместе с новым поколением готовят шедевры для выставки. К слову, сама мастерица исколесила с колоритными полотнами немало городов, а кусочки Полесья прописались даже на Кубе.

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-19

Эмма Плотникова:
Есть в Италии, в Америку возили. Как-то летом, когда чемпионат был, к нам подошла профессор университета какого-то американского, она хорошо разговаривала по-русски и сказала: «Если бы мои студенты увидели то, что у вас делают, они были бы в шоке». У нас очень высокий уровень мастеров, я считаю.

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-22

В летних планах – признаться в любви Ленину в большом формате. А еще сделать магниты с полесским борщом из крапивы и с пампушками.

По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте-25

Вот оно простое человеческое счастье! Любимое дело и вдохновение за окном.

# Год малой родины # Хобби # Эмма Плотникова # Анастасия Макеева # Фотофакт # Искусство

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