По болоту расхаживают аисты и дымят избушки. Художница создаёт полесский колорит на бересте

Из суетливой столицы Эмма Плотникова вернулась на малую родину. Глубинка Полесья – агрогородок Ленин напоминал о себе во снах. С клюквой и бабушкиной затиркой.

Эмма Плотникова, художник по бересте:

Просыпались утром, папа нас будил рано-рано, в три часа ночи летом и шли к реке, ловили рыбу, ходили семьями на реку стирать в выходной день – это был такой ритуал даже.

Реки с вождем пролетариата это старинное поселение связывают какие-то узы. Но стиль комсомолки, спортсменки, красавицы мастерица носит с гордостью и успевает быть кошачьей мамой. Эмма Плотникова:

У меня был классный руководитель, покойный Владимир Владимирович Боярин, и он пытался доказать, что Владимир Ильич в честь нашей деревни псевдоним взял. Он был одержим этой идеей, и теперь говорят, что, может быть, и да.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Почему называется Ленин? Эмма Плотникова:

Была у пана Олельковича дочка Лена и вроде бы она от несчастной любви покончила жизнь самоубийством. Но реальная жизнь красивее, чем эта грустная легенда. Разливается Случь, поют соловьи, зреют помидоры. Родная земля дарит гармонию и силы. Эмма Плотникова:

Как моя бабушка покойная говорила, мы ж дурные в плане работы, а по-русски слово «дура» имеет же совсем другой смысл. Это работящая девка, которая жила в семье и у нее не было детей, поэтому работали очень много всегда в семье, и до сей поры славится своими огородами. Сами едим чистое, когда есть дети и внуки, хочется, чтобы они выросли на живой еде.

Расписывать кусочки бересты Эмма начала лет 15 назад. Говорящая фамилия сделала свое дело. Полесский колорит передает в темпере от души. По болоту расхаживают аисты, дымят избушки, умиляют голубоглазые поля. Жизнь по Мележу. Эмма Плотникова:

Люблю мельнички рисовать, воду, зиму, она с берестой такая более гармоничная. Сам материал подразумевает уже какие-то формы, где-то сучок, где-то природные такие неровности. Хочется передать такое душевное тепло, свое настроение.

За материалом для будущих картин и магнитов бабушка ходит в лес с внуками. Кору берут из старых поваленных берез. Больно хороша фактура, а смолистый аромат еще лучше. Анастасия Макеева:

Все же знают берестяные грамоты, они хранятся в музее. Эмма Плотникова:

Тысячу лет! Анастасия Макеева:

Значит, соответственно, ваши работы тоже могут тысячу лет храниться? Эмма Плотникова:

Будем надеяться.

Писать по бересте Эмма Плотникова учит и юных ленинцев. Вместе с новым поколением готовят шедевры для выставки. К слову, сама мастерица исколесила с колоритными полотнами немало городов, а кусочки Полесья прописались даже на Кубе.

Эмма Плотникова:

Есть в Италии, в Америку возили. Как-то летом, когда чемпионат был, к нам подошла профессор университета какого-то американского, она хорошо разговаривала по-русски и сказала: «Если бы мои студенты увидели то, что у вас делают, они были бы в шоке». У нас очень высокий уровень мастеров, я считаю.

В летних планах – признаться в любви Ленину в большом формате. А еще сделать магниты с полесским борщом из крапивы и с пампушками.