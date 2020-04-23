Научиться брейк-дансу и айкидо в Интернете. Как сейчас проходят занятия?

Именно так для многих школьников столицы сегодня начинается урок. Танцы или спорт – каждый из этих кружков теперь стал доступен для любого в новом цифровом формате. «Смотри и выполняй», – с таким девизом педагоги дополнительного образования сделали шаг навстречу современным технологиям.

Ольга Мороз, заместитель директора ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»:

Все материалы для нашего сайта отсматриваются методистами и редактируются. Идет обратная связь между педагогом и учащимся. Ребята высылают свои работы, видеоматериалы своих занятий. Педагоги следят за тем, как работают ребята. Ребята могут поделиться своими работами либо танцами, песнями.

Дмитрий Зинкевич, педагог по брейк-дансу, рассказывает, что идея поэкспериментировать с новой формой обучения у него возникла еще пару месяцев назад. Тогда парень изучил азы съемки, монтажа, снял пару обучающих роликов и был приятно удивлен. Теперь тренер, а по совместительству начинающий блогер, обзавелся поклонниками со всей столицы.

Дмитрий Зинкевич, педагог объединения «Брейк-данс»:

Где-то пришлось уже свои навыки просто немножко корректировать, но, в целом, это, конечно, большой плюс в том, что приходится изучать новое для себя. Есть видеоуроки, где ребята просто повторяют, съемка идет в live-режиме, обычно двигаемся. И замедленные действия, т. е. есть возможность у каждого посмотреть видеоролик несколько раз. Есть уроки, где непосредственно я уже объясняю, как делать те или иные движения. Для меня это сложнее, конечно.

А вот стать мастером японского боевого искусства, не выходя из дома, поможет Максим Колтыгин. Ведь с недавних пор этот тренажерный зал тоже превратился в съемочную площадку.

Максим Колтыгин, руководитель объединения «Айкидо айкикай»:

Форма занятия предполагает такие короткие ролики, более динамичную сжатую информацию. Когда я делаю учебный видеофильм, то я там мало объясняю, в основном, больше показываю. Информации про айкидо очень много, но есть разные школы и направления. Важно, чтобы эти ролики были качественными, чтобы они соответствовали каким-то определенным требованиям и несли полезную информацию.

Образцовый ансамбль танца «Пралесачка» тоже не отстает от мира высоких технологий. Усердные тренировки в этих стенах не прекращаются ни на минуту. Мы заглянули в закулисье творческого процесса и узнали, как педагоги чувствуют себя в новом амплуа. Данила Михайлиди, руководитель образцового ансамбля танца «Пралесачка»:

Мы обязаны быть не только балетмейстерами, он должен быть и режиссером, и художником, и дизайнером костюмов. Здесь у нас получается только демонстрация, у нас нет повторения ученика, все это ложится на обратную связь.

А как же станцевать пару па в реальном времени дистанционно? Популярные сегодня в сети прямые эфиры оказались как никогда кстати. Кристина Пушкарева, педагог образцового ансамбля танца «Пралесачка»:

Физически, наверное, это немного сложнее, потому что приходится делать все самим, но удобно, плюсы в том, что ты видишь в прямом времени своего ученика. Тот, кто действительно хочет, они работают и дистанционно точно так же, поэтому результат есть.

Несмотря на комфорт и новые впечатления, дистанционное обучение, все-таки, огромная ответственность для любого педагога. Ведь теперь лично следить за учебным процессом могут родители. Но как уверяют в этом центре, довольны оказались и взрослые, и дети. Елена Михайлиди, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»:

Например, мы увидим, хореографией занимаются мама с дочкой или папа с сыном. Например, брейк-данс папа с сыном крутят на полу элементы танца. Или мама с дочкой стоят возле станка, и вот мама с дочкой ножку тянут, осаночку тянут, шея красивая, лебединая. В восторге и дети, и родители. Особый трепет и восторг у ребят вызывают онлайн-занятия в художественном кружке. Екатерина Войтулевич создала для своих учеников уникальный формат фотоуроков. Екатерина Войтулевич, педагог объединения «Территория творчества»:

Составляю коллажи процесса работы.