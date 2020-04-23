«Телефон, вообще, из рук не выпускаю. Ем, пью, еду в машине, иду по улице». Минские блогеры записывают по 15 видео в день. О чём?

Так проходит очередное утро Андрея Сидорова. Приветствие подписчиков, чтение комментариев, подсчет лайков. 2 года назад парень решил зарабатывать на соцсетях. С тех пор большая часть жизни проходит в Интернете. Каждый день в профиле блогера появляется около 15 новых видео.

Андрей Сидоров, блогер:

Ты думаешь, что сейчас зарегаешь Instagram, начнешь выкладывать посты, станешь богатым и популярным, но это, вообще, не так. Сначала я заходил с такой целью, а потом мне это начало нравится. Я это делаю просто для души. Я люблю лайки и комментарии, чтобы мне писали.

Что увидят подписчики в очередном ролике – загадка даже для него самого. Андрей Сидоров:

У меня это может быть что угодно и порой довольно непредсказуемо. Нужно понимать особенность площадки. Если я начну постоянно умничать и говорить: «Задумайтесь, пожалуйста». Такой формат не будет смотреться, да и мне не хочется.

В профиле как рекламные ролики и кадры с фотосессий, так и видео-однодневки с минимальной смысловой нагрузкой. Как бы там ни было, это приносит деньги. Помимо прокачки собственного профиля, Андрей зарабатывает на продвижении личных брендов. Создает курсы, пишет чек-листы и проверяет домашние задания клиентов. Весь бизнес в смартфоне. Андрей Сидоров:

Да я его, вообще, из рук не выпускаю. Ем, пью, еду в машине, иду по улице. Всегда вот так.

На той же площадке штампует контент и Ян Сташкевич. В 25 лет молодой человек управляет академией по обучению маркетингу, digital-агентством и вниманием 45 тысяч подписчиков. Со слов парня, полдня он проводит в соцсетях, остальное время думает, что бы туда загрузить. Ян Сташкевич, блогер:

Соцсети важно, чтобы человек как можно дольше времени в ней проводил. Тогда он больше рекламы дает и соцсеть больше зарабатывает. Поэтому она поощряет тех, кто часто выкладывает качественный контент.

Со временем хобби превратилось в работу. К слову, взять отпуск в Сети чревато потерей подписчиков, клиентов и, конечно, денег. Ян Сташкевич:

Большую часть времени нет вдохновения, чтобы что-то делать. Особенно после крутой интеграции, где нужно серьезно поработать, обычно вдохновения нет дня 3-4 точно. Если взять последнюю интеграцию, у меня после нее охваты упали в 2 раза, потому что 3 дня ничего не делал, снимаю какую-то ерунду.

На съемку этого рекламного сюжета ушел целый день. Для интернет-блогеров – это нормально. Сами придумывают сценарии, прописывают диалоги, делают раскадровку и монтируют.

Ян Сташкевич:

Все мои проекты построены на соцсетях. Агентство по продвижению в соцсетях, академия, в которой мы обучаем продвижению в соцсетях, конференции, которые мы делаем, где главная тема – это продвижение в соцсетях, во-вторых, мой блог, который я продвигаю. Потому что я не знаю, что мне делать без соцсетей. По факту, все, что я делаю, оно там и если бы не было их, у меня не было бы ничего сейчас.