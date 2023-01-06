Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 1,6% за декабрь 2022-го

Новости Беларуси. Международные резервные активы Беларуси на начало января составили порядка 8 миллиардов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, за декабрь 2022 года золотовалютные резервы выросли на 1,6 %.