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Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 1,6% за декабрь 2022-го

06 января 2023 15:28
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Новости Беларуси. Международные резервные активы Беларуси на начало января составили порядка 8 миллиардов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, за декабрь 2022 года золотовалютные резервы выросли на 1,6 %.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 1,6% за декабрь 2022-го-1

Также Беларуси удалось достичь досанкционных объемов экспорта в денежном выражении. В результате сальдо торгового баланса сложилось на исторически высоком уровне и составило 4,5 миллиарда долларов.

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# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Фотофакт

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