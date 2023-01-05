Беларусь планирует нарастить железнодорожные грузоперевозки в Китай

Санкционная политика Запада оказала влияние на транзит грузов по железной дороге. С 2022 года масштабные поставки товаров из России в Европу прекращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее доход БЖД с этих перевозок составлял 30 %.

Экономическая нестабильность ощутима. Такое положение дел вынудило искать актуальные решения. На повестке увеличение железнодорожных перевозок в Китай. Еще в 2022 году в Поднебесную было отправлено почти 1 000 контейнерных поездов. Чаще всего в них перевозили калийные удобрения. В сумме – более миллиона тонн. Помимо крупных поставок в Китай, Белорусская железная дорога планирует обновить подвижной состав.

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