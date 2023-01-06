Инвесторам в Беларуси разрешат приобретать токены. Что изменится?

Новости Беларуси. Минфин предоставил на общественное обсуждение проект, направленный на расширение спектра финансовых инструментов для инвестиционных фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нормативно-правовой акт призван усовершенствовать условия работы для профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также может стать причиной появления в Беларуси института коллективных инвестиций. Предполагается, что инвесторы получат право осуществлять вложения в цифровой валюте.

Напомним, рынок токенов в стране в последнее время растет высокими темпами.

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