Инвесторам в Беларуси разрешат приобретать токены. Что изменится?

Новости Беларуси. Минфин предоставил на общественное обсуждение проект, направленный на расширение спектра финансовых инструментов для инвестиционных фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минфин предоставил на общественное обсуждение проект, направленный на расширение спектра финансовых инструментов для инвестиционных фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нормативно-правовой акт призван усовершенствовать условия работы для профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также может стать причиной появления в Беларуси института коллективных инвестиций. Предполагается, что инвесторы получат право осуществлять вложения в цифровой валюте.
Напомним, рынок токенов в стране в последнее время растет высокими темпами.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Выплаты по больничным вырастут в Беларуси. Кому будут оплачивать 100% от заработка?
Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 1,6% за декабрь 2022-го