В Беларуси понизили пошлины на экспорт нефти

Новости Беларуси. Внимание ставкам вывозных таможенных пошлин. В декабре 2022-го они увеличились. В связи с этим в Совете министров приняли решение понизить экспортные тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с начала 2023 года налог на экспорт черного золота снизился более чем в два раза. Сейчас в центре внимания – создание общего рынка нефти в Союзном государстве.

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