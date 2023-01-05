В Беларуси понизили пошлины на экспорт нефти

Новости Беларуси. Внимание ставкам вывозных таможенных пошлин. В декабре 2022-го они увеличились. В связи с этим в Совете министров приняли решение понизить экспортные тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Внимание ставкам вывозных таможенных пошлин. В декабре 2022-го они увеличились. В связи с этим в Совете министров приняли решение понизить экспортные тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, с начала 2023 года налог на экспорт черного золота снизился более чем в два раза. Сейчас в центре внимания – создание общего рынка нефти в Союзном государстве.
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