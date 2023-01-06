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Инфляция в Беларуси снизилась до 13,3% по итогам 2022 года

06 января 2023 15:33
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Новости Беларуси. МАРТ фиксирует дальнейшее замедление инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в ноябре 2022 года она составила более 13 %. Этому способствует укрепление белорусского рубля к корзине основных валют, а также восстановление цен на сырьевые товары на мировых рынках.

Инфляция в Беларуси снизилась до 13,3% по итогам 2022 года-1

Тем не менее мониторинг цен в Беларуси продолжается. По итогам 2022 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило более тысячи нарушений законодательства в сфере ценообразования. Меры административной ответственности применены в отношении 574 виновных лиц.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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