Инфляция в Беларуси снизилась до 13,3% по итогам 2022 года

Новости Беларуси. МАРТ фиксирует дальнейшее замедление инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в ноябре 2022 года она составила более 13 %. Этому способствует укрепление белорусского рубля к корзине основных валют, а также восстановление цен на сырьевые товары на мировых рынках.
Тем не менее мониторинг цен в Беларуси продолжается. По итогам 2022 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило более тысячи нарушений законодательства в сфере ценообразования. Меры административной ответственности применены в отношении 574 виновных лиц.
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