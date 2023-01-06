Инфляция в Беларуси снизилась до 13,3% по итогам 2022 года

Новости Беларуси. МАРТ фиксирует дальнейшее замедление инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в ноябре 2022 года она составила более 13 %. Этому способствует укрепление белорусского рубля к корзине основных валют, а также восстановление цен на сырьевые товары на мировых рынках.