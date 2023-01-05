В Беларуси продлили регулирование цен на стройматериалы

Новости Беларуси. Совмин продлил регулирование цен на стройматериалы еще на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что сдерживание стоимости на эту категорию товаров начато еще с лета 2022 года. В планах – закрепить полученный результат.