В Беларуси продлили регулирование цен на стройматериалы

Новости Беларуси. Совмин продлил регулирование цен на стройматериалы еще на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что сдерживание стоимости на эту категорию товаров начато еще с лета 2022 года. В планах – закрепить полученный результат.
Уже расширен список товаров, цены на которые будут зафиксированы – это вуали, сети, матрасы, картон и прочие изделия из стекловолокна. Исключение – стеклоткани. Всего же на контроле государства более 40 наименований стройпродукции.
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