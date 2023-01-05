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В Беларуси продлили регулирование цен на стройматериалы

05 января 2023 17:56
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Новости Беларуси. Совмин продлил регулирование цен на стройматериалы еще на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что сдерживание стоимости на эту категорию товаров начато еще с лета 2022 года. В планах – закрепить полученный результат.

В Беларуси продлили регулирование цен на стройматериалы-1

Уже расширен список товаров, цены на которые будут зафиксированы – это вуали, сети, матрасы, картон и прочие изделия из стекловолокна. Исключение – стеклоткани. Всего же на контроле государства более 40 наименований стройпродукции.

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Фотофакт

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