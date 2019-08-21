Более 40% расходов бюджета на экономику Беларуси в первом полугодии пошло на сельское хозяйство

Новости Беларуси. Доходы консолидированного бюджета Беларуси в первом полугодии 2019-го превысили 18,7 миллиарда рублей. Такая информация содержится в опубликованном докладе Министерства финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная доля доходов – около 83 % – приходится на налоги. Наибольшую роль в наполнении казны играют НДС, подоходный, налоги от внешнеэкономической деятельности, на прибыль и акцизы. Что касается заметных статей расходов, то почти 2,5 миллиарда рублей потрачены на экономику. 41 % этих средств пошли на поддержку и развитие сельского хозяйства. Более 7,5 миллиардов направлено на финансирование социальной сферы. Здесь основные статьи расходов образование и здравоохранение.