Новости экономики за 21.08.2019

Новости Беларуси. Сколько площадей в 2019 году засеяны бахчевыми, как меняются ставки по кредитам, и почему в России ждут резкого подорожания автомобилей? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
УРОЖАЙ БАХЧЕВЫХ В 2019 ГОДУ СОСТАВИТ ОКОЛО 450 ТОНН
Еще совсем недавно арбуз был для нас заморским фруктом, но по мере изменения погодно-климатических условий он постепенно переходит в разряд самых обычных растений на белорусских полях.
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В Минсельхозпроде сообщили, что в 2019 году урожай бахчевых культур, в том числе арбузов, составит примерно 450 тонн. Сейчас под ними занято около 40 гектаров. Посадки сосредоточены пока в основном в южных районах. Около 70 % площадей приходится на Брестскую область. В настоящее время хозяйства начали сбор урожая. Арбузов уже снято более 3 тонн.
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