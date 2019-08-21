Новости экономики за 21.08.2019

Новости Беларуси. Сколько площадей в 2019 году засеяны бахчевыми, как меняются ставки по кредитам, и почему в России ждут резкого подорожания автомобилей? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УРОЖАЙ БАХЧЕВЫХ В 2019 ГОДУ СОСТАВИТ ОКОЛО 450 ТОНН

Еще совсем недавно арбуз был для нас заморским фруктом, но по мере изменения погодно-климатических условий он постепенно переходит в разряд самых обычных растений на белорусских полях.