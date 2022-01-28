Жильё в Беларуси подешевело за год на 6%. Сколько в среднем стоит квадратный метр?

Новости Беларуси. Жилье в стране подешевело за год на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Белстата, к концу 2021 года средняя стоимость квадратного метра снизилась до 2 151 рубля.

При этом цены на первичном рынке упали на 8 %, на вторичном – минус 3 %. Самое дорогое жилье по-прежнему в Минске – 3 073 рубля в среднем за квадрат. Более заметным падение цен было на первичном рынке – минус 7 %.