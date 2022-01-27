На 2 млн юаней. На БУТБ зарегистрировали первую экспортную сделку с расчётами в китайской валюте

Новости Беларуси. БУТБ готова обеспечить бесперебойные поставки белорусской сельхозпродукции в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Китайская корпорация инжиниринга заинтересована в закупках мяса и продукции агропромышленного комплекса с применением биржевого механизма. Эта же компания является крупнейшим акционером индустриального парка «Великий камень», а это дополнительные возможности для взаимодействия в сфере логистики.

Накануне на БУТБ зарегистрировали первую экспортную сделку с расчетами в китайских юанях. В качестве продавца выступила китайская деревообрабатывающая компания, работающая на белорусском рынке, а в качестве покупателя – крупный европейский трейдер, занимающийся поставками пилопродукции в страны ЕС, Азии и Африки. Обрезные пиломатериалы хвойных пород продали на без малого 2 миллиона китайских юаней или почти 300 тысяч долларов в эквиваленте.