Новости экономики за 27.01.2022

Новости Беларуси. В закупках какой новой продукции заинтересованы компании из Китая. Как Беларусь будет рефинансировать внешний госдолг? И какие новые правила регулирования криптовалют представили в России?

КАК БЕЛАРУСЬ БУДЕТ РЕФИНАНСИРОВАТЬ ВНЕШНИЙ ДОЛГ

Беларусь планирует привлекать внешние займы для рефинансирования государственного долга не только в России. Это предусматривают изменения, внесенные в соответствующий указ. Теперь внешние госзаймы привлекаются не только для рефинансирования госдолга, но и на другие цели экономического развития. Конкретизирована и сумма объема заимствований: до 100 миллиардов российских рублей в эквиваленте. Что касается срока размещения облигаций, то он остался прежним – до 2023 года включительно. А период обращения составил до трех лет.