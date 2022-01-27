Новости экономики за 27.01.2022
Новости Беларуси. В закупках какой новой продукции заинтересованы компании из Китая. Как Беларусь будет рефинансировать внешний госдолг? И какие новые правила регулирования криптовалют представили в России?
С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КАК БЕЛАРУСЬ БУДЕТ РЕФИНАНСИРОВАТЬ ВНЕШНИЙ ДОЛГ
Беларусь планирует привлекать внешние займы для рефинансирования государственного долга не только в России. Это предусматривают изменения, внесенные в соответствующий указ. Теперь внешние госзаймы привлекаются не только для рефинансирования госдолга, но и на другие цели экономического развития. Конкретизирована и сумма объема заимствований: до 100 миллиардов российских рублей в эквиваленте. Что касается срока размещения облигаций, то он остался прежним – до 2023 года включительно. А период обращения составил до трех лет.
Сейчас он 288 рублей. Бюджет прожиточного минимума повысят с 1 февраля.
НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ ПРЕДСТАВИЛИ В РОССИИ
Министерство финансов России представило концепцию регулирования криптовалют. Минфин предлагает проводить криптооперации через российские банки, все участники сделки должны быть идентифицированы. Кроме того, инвесторов хотят разделить на две категории: квалифицированных и неквалифицированных. Минфин выступает за регулирование рынка криптовалюты. Центробанк предлагает запретить их в стране, то есть против выпуска, майнинга и обмена данной валюты. Регулятор опасается волатильности криптовалют.
На 2 млн юаней. На БУТБ зарегистрировали первую экспортную сделку с расчетами в китайской валюте.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.