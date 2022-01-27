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Новости экономики за 27.01.2022

27 января 2022 16:04
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Новости Беларуси. В закупках какой новой продукции заинтересованы компании из Китая. Как Беларусь будет рефинансировать внешний госдолг? И какие новые правила регулирования криптовалют представили в России?  

С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 27.01.2022-1

КАК БЕЛАРУСЬ БУДЕТ РЕФИНАНСИРОВАТЬ ВНЕШНИЙ ДОЛГ  

Беларусь планирует привлекать внешние займы для рефинансирования государственного долга не только в России. Это предусматривают изменения, внесенные в соответствующий указ. Теперь внешние госзаймы привлекаются не только для рефинансирования госдолга, но и на другие цели экономического развития. Конкретизирована и сумма объема заимствований: до 100 миллиардов российских рублей в эквиваленте. Что касается срока размещения облигаций, то он остался прежним – до 2023 года включительно. А период обращения составил до трех лет.  

Сейчас он 288 рублей. Бюджет прожиточного минимума повысят с 1 февраля.  

Новости экономики за 27.01.2022-4

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ ПРЕДСТАВИЛИ В РОССИИ  

Министерство финансов России представило концепцию регулирования криптовалют. Минфин предлагает проводить криптооперации через российские банки, все участники сделки должны быть идентифицированы. Кроме того, инвесторов хотят разделить на две категории: квалифицированных и неквалифицированных. Минфин выступает за регулирование рынка криптовалюты. Центробанк предлагает запретить их в стране, то есть против выпуска, майнинга и обмена данной валюты. Регулятор опасается волатильности криптовалют.  

На 2 млн юаней. На БУТБ зарегистрировали первую экспортную сделку с расчетами в китайской валюте.  

Новости экономики за 27.01.2022-7

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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