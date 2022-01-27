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Сейчас он 288 рублей. Бюджет прожиточного минимума повысят с 1 февраля

27 января 2022 15:57
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Новости Беларуси. Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас 288 рублей, будет 296,55. Новая сумма неизменна до 30 апреля 2022 года.  

Сейчас он 288 рублей. Бюджет прожиточного минимума повысят с 1 февраля-1

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальных пенсий, повышений к ним, доплат и надбавок, пособий по уходу за инвалидами.  

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# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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