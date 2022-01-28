Новости экономики за 28.01.2022

С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Как изменились цены на жилье в стране по данным Белстата, как биржевой механизм позволит госпредприятиям экономить на закупке смазочных материалов и изменится ли ставка рефинансирования в 2022 году?

БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СБОРКЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПЛАНИРУЕТ ВЫВЕСТИ НА РЫНОК БЮДЖЕТНЫЙ СЕДАН И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Белорусско-китайское совместное предприятие по сборке легковых автомобилей планирует вывести на рынок бюджетный седан и электромобили. Сертификационные работы завершены, ведется подготовка производства. В конце 2021 года в дилерские центры поступили первые электромобили для выставки. Часть электрокаров реализована физлицам для получения отзывов потребителей. В июле 2022 года завод планирует поставить уже не пробную партию, а заявить о выводе на продажи электромобилей. Это уже будет производство не кроссовера, а хэтчбека, более легкого электромобиля с возможностью проехать на одной заправке до 500 километров.

В Беларуси действует указ, которым предусмотрены дополнительные льготы в виде освобождения юрлиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию страны и их реализации.