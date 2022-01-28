Новости экономики за 28.01.2022
Новости Беларуси. Как изменились цены на жилье в стране по данным Белстата, как биржевой механизм позволит госпредприятиям экономить на закупке смазочных материалов и изменится ли ставка рефинансирования в 2022 году?
С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СБОРКЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПЛАНИРУЕТ ВЫВЕСТИ НА РЫНОК БЮДЖЕТНЫЙ СЕДАН И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Белорусско-китайское совместное предприятие по сборке легковых автомобилей планирует вывести на рынок бюджетный седан и электромобили. Сертификационные работы завершены, ведется подготовка производства. В конце 2021 года в дилерские центры поступили первые электромобили для выставки. Часть электрокаров реализована физлицам для получения отзывов потребителей. В июле 2022 года завод планирует поставить уже не пробную партию, а заявить о выводе на продажи электромобилей. Это уже будет производство не кроссовера, а хэтчбека, более легкого электромобиля с возможностью проехать на одной заправке до 500 километров.
В Беларуси действует указ, которым предусмотрены дополнительные льготы в виде освобождения юрлиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию страны и их реализации.
Повысится ли ставка рефинансирования в 2022-м? Прогноз Нацбанка читайте здесь.
НА БУТБ СТАРТУЮТ РЕГУЛЯРНЫЕ ТОРГИ СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
С 1 февраля стартуют регулярные биржевые торги смазочными материалами для белорусских потребителей. На начальном этапе покупателями выступят преимущественно предприятия и организации государственной формы собственности. Ожидается, что использование биржевого механизма позволит снизить затраты на закупку смазочных материалов и упростит их поиск для поставщиков. Ежегодно белорусские предприятия тратят сотни миллионов рублей на закупку этой продукции. Экономия средств при использовании биржевой площадки получится весьма ощутимой.
МВФ ПРИЗВАЛ САЛЬВАДОР ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БИТКОИНА В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖНОГО СРЕДСТВА
Совет директоров Международного валютного фонда, в котором представлено 190 стран, призвал Сальвадор лишить биткоин статуса легального платежного средства. Правление отметило риски для финансовой стабильности, защиты потребителей и финансовых обязательств, а также назвало легальный статус цифровой валюты в стране главным препятствием для получения ею кредита в миллиард долларов. Сальвадор признал криптовалюту законным платежным средством летом 2021 года.
Жилье в Беларуси подешевело за год на 6%. Сколько в среднем стоит квадратный метр, рассказываем здесь.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.