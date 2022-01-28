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Новости экономики за 28.01.2022

28 января 2022 14:47
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Новости Беларуси. Как изменились цены на жилье в стране по данным Белстата, как биржевой механизм позволит госпредприятиям экономить на закупке смазочных материалов и изменится ли ставка рефинансирования в 2022 году?  

С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 28.01.2022-1

БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СБОРКЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПЛАНИРУЕТ ВЫВЕСТИ НА РЫНОК БЮДЖЕТНЫЙ СЕДАН И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ  

Белорусско-китайское совместное предприятие по сборке легковых автомобилей планирует вывести на рынок бюджетный седан и электромобили. Сертификационные работы завершены, ведется подготовка производства. В конце 2021 года в дилерские центры поступили первые электромобили для выставки. Часть электрокаров реализована физлицам для получения отзывов потребителей. В июле 2022 года завод планирует поставить уже не пробную партию, а заявить о выводе на продажи электромобилей. Это уже будет производство не кроссовера, а хэтчбека, более легкого электромобиля с возможностью проехать на одной заправке до 500 километров.

В Беларуси действует указ, которым предусмотрены дополнительные льготы в виде освобождения юрлиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию страны и их реализации.  

Повысится ли ставка рефинансирования в 2022-м? Прогноз Нацбанка читайте здесь.  

Новости экономики за 28.01.2022-4

НА БУТБ СТАРТУЮТ РЕГУЛЯРНЫЕ ТОРГИ СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

С 1 февраля стартуют регулярные биржевые торги смазочными материалами для белорусских потребителей. На начальном этапе покупателями выступят преимущественно предприятия и организации государственной формы собственности. Ожидается, что использование биржевого механизма позволит снизить затраты на закупку смазочных материалов и упростит их поиск для поставщиков. Ежегодно белорусские предприятия тратят сотни миллионов рублей на закупку этой продукции. Экономия средств при использовании биржевой площадки получится весьма ощутимой. 

Новости экономики за 28.01.2022-7

МВФ ПРИЗВАЛ САЛЬВАДОР ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БИТКОИНА В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖНОГО СРЕДСТВА  

Совет директоров Международного валютного фонда, в котором представлено 190 стран, призвал Сальвадор лишить биткоин статуса легального платежного средства. Правление отметило риски для финансовой стабильности, защиты потребителей и финансовых обязательств, а также назвало легальный статус цифровой валюты в стране главным препятствием для получения ею кредита в миллиард долларов. Сальвадор признал криптовалюту законным платежным средством летом 2021 года.  

Жилье в Беларуси подешевело за год на 6%. Сколько в среднем стоит квадратный метр, рассказываем здесь.  

Новости экономики за 28.01.2022-10

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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