Новости экономики за 06.03.2018

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа впервые стала площадкой для заключения сделки между двумя иностранными компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие сделки называются транзитными, поскольку ни продавец, ни покупатель не работают на территории Беларуси.

ПЕРВАЯ ТРАНЗИТНАЯ СДЕЛКА

На заявку о продаже, размещенную эстонской компанией, откликнулась компания из России. Предметом закупки стал специальный термометр для измерения температуры в нефтяных скважинах стоимостью 990 тысяч российских рублей. Предметом торгов может быть любой не выведенный из оборота товар, при этом возможности площадки биржи позволяют не только совершать закупки на внутреннем рынке, но и поставлять товары на экспорт.

УСТНАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ

Сдать и снять жилье в аренду станет проще. Ранее существовавшие требования корректирует Указ Президента, подписанный накануне. Так, изменяется форма договора о предоставлении в аренду на небольшой срок жилых помещений, садовых домиков и дач. Заключить его можно как в письменной, так и в устной форме. Кроме того, не обязательной станет регистрация подобных сделок в местных исполнительных органах.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Мировые цены на продовольствие начали расти. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в феврале среднее значение индекса продовольственных цен увеличилось на 1,1 % по сравнению с январем, хотя оно почти на 3 % ниже уровня 2017 года. Драйвером роста на этот раз стали мировые цены на молочную продукцию и зерновые, при этом цены на сахар и растительные масла снизились, а на мясо не изменились.

ЯРМАРКА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В ГРОЗНОМ