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В Беларуси увеличат финансирование бизнеса и усилят поддержку импортозамещения

26 марта 2022 11:55
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Новости Беларуси. 26 марта стало известно, что белорусское правительство окажет колоссальную поддержку предприятиям, которые работают на экспорт и выпускают импортозамещающую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличат финансирование бизнеса и усилят поддержку импортозамещения-1

Совмин принял решение через Банк развития увеличить финансирование малого и среднего бизнеса. Порядка 200 миллионов рублей будет выдано через банки-партнеры под очень выгодную ставку – не более 8 % годовых. Также банк расширит поддержку национальных экспортеров. Для них будут доступны кредиты в общем объеме до 700 миллионов рублей. Ставка – опять же 8 % годовых. Это 2/3 ставки рефинансирования Национального банка плюс страховые выплаты.

# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Фотофакт

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