Замминистра экономики: «Успешными являются предприятия, у которых эффективный собственник»
Новости Беларуси. Как бороться с безработицей и сделать работу экономики более эффективной – эти вопросы в поле зрения парламентариев. Но 3 ноября депутаты их изучали не в теории в Овальном зале, а на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Дзержинском районе много успешных производств, которые обеспечивают жителей и рабочими местами, и достойным заработком. Как этот опыт применить в других регионах и что нужно изменить в законодательстве, чтобы реальный сектор экономики приносил реальную прибыль.
Каждая пятая банка краски, проданная в Беларуси, производится на этом предприятии. А 25% продукции идет на экспорт. То есть на склад не работают. От этого и зарплаты на уровне. Планку в тысячу рублей перешагнули еще в прошлом году. Чтобы добавить красок в бизнес-палитру, осваивают новые рынки.
Ольга Коршун, СТВ:
Вот эта зеленая краска выдерживает температуру в 210 градусов по Цельсию, а оранжевой не страшна и 250. Что сделать, чтобы бизнес не был подвержен разнице температур? На этом предприятии вывели свою формулу. Она основывается на инновациях и команде.
Понято, нехватки кадров на этом предприятии нет. Да и в Дзержинском районе проблема безработицы остро не стоит, как и в стране в целом. Фактически в Беларуси вакансий в два раза больше, чем безработных. И, как отмечают эксперты, сейчас время регулировать правовые отношения. Поправки ждут Трудовой кодекс.
Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания:
В связи с принятием новых документов появились гибкие, нестандартные формы занятости. Они требуют регулирования правого, и нужно вносить изменения в социальную защиту.
В социальном тренде и зарплата. Планируется, что в декабре на 7% ее повысят низкооплачиваемой категорий работников. Это только один из финансовых шагов.
Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Проводимая работа в реальном секторе экономики проводится правительством для поддержания уровня оплаты труда бюджетного сектора через повышение ставки первого разряда. Дает также свои результаты рост увеличения зарплаты, он находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана.
Еще одно предприятие в Дзержинском районе загружено буквально под завязку. Продукцию поставляют не только на крупнейшие машиностроительные предприятия страны, но и за границу. Польша, Венгрия, Сербия и даже Пакистан. Чтобы подтягивались к такому уровню и те предприятия, которые пока в хвосте, в Минэкономики разрабатывают новые подходы. На очереди – новая редакция закона о финансовом оздоровлении.
Андрей Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Наиболее успешными являются те предприятия, у которых эффективный собственник. Мы видим необходимость совершенствовать систему управления как госищуществом, так и имущественных отношений в целом. Предложили вплоть до мер стимулирования и передачи части акций менеджменту и ключевым специалистам компании за достижение успешной работы.
В последнее время эксперты все больше говорят о положительных тенденциях в экономике. В пользу этого – рост ВВП и производительности труда. Уменьшается уровень безработицы. Одним словом, все работает. В планах – выход на новые рынки сбыта и оптимизация менеджмента.