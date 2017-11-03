Замминистра экономики: «Успешными являются предприятия, у которых эффективный собственник»

Новости Беларуси. Как бороться с безработицей и сделать работу экономики более эффективной – эти вопросы в поле зрения парламентариев. Но 3 ноября депутаты их изучали не в теории в Овальном зале, а на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Дзержинском районе много успешных производств, которые обеспечивают жителей и рабочими местами, и достойным заработком. Как этот опыт применить в других регионах и что нужно изменить в законодательстве, чтобы реальный сектор экономики приносил реальную прибыль.

Каждая пятая банка краски, проданная в Беларуси, производится на этом предприятии. А 25% продукции идет на экспорт. То есть на склад не работают. От этого и зарплаты на уровне. Планку в тысячу рублей перешагнули еще в прошлом году. Чтобы добавить красок в бизнес-палитру, осваивают новые рынки.

Ольга Коршун, СТВ:

Вот эта зеленая краска выдерживает температуру в 210 градусов по Цельсию, а оранжевой не страшна и 250. Что сделать, чтобы бизнес не был подвержен разнице температур? На этом предприятии вывели свою формулу. Она основывается на инновациях и команде.

Понято, нехватки кадров на этом предприятии нет. Да и в Дзержинском районе проблема безработицы остро не стоит, как и в стране в целом. Фактически в Беларуси вакансий в два раза больше, чем безработных. И, как отмечают эксперты, сейчас время регулировать правовые отношения. Поправки ждут Трудовой кодекс.