Соглашение о свободной торговле в СНГ: какие темы обсуждают на заседании глав правительств в Ташкенте

Новости Беларуси. Соглашение о свободной торговле в СНГ может быть подписано в ближайшее время. Об этом стало известно по итогам заседания Совета глав правительств, которое состоялось в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. Соглашение о свободной торговле в СНГ может быть подписано в ближайшее время. Об этом стало известно по итогам заседания Совета глав правительств, которое состоялось в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа».
Работа над соглашением ведется в Содружестве уже несколько лет. Успешное ее завершение расширит возможности стран по взаимной торговле. Кроме того, на территории СНГ может появиться крупный региональный центр современных и высокотехнологичных услуг.
3 ноября в Ташкенте стороны подписали пакет документов. В экономической сфере важным стало соглашение об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах СНГ. Следующее заседание глав правительств намечено провести в июне 2018 года.