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Соглашение о свободной торговле в СНГ: какие темы обсуждают на заседании глав правительств в Ташкенте

03 ноября 2017 11:19
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Новости Беларуси. Соглашение о свободной торговле в СНГ может быть подписано в ближайшее время. Об этом стало известно по итогам заседания Совета глав правительств, которое состоялось в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа».

Соглашение о свободной торговле в СНГ: какие темы обсуждают на заседании глав правительств в Ташкенте-1

Работа над соглашением ведется в Содружестве уже несколько лет. Успешное ее завершение расширит возможности стран по взаимной торговле. Кроме того, на территории СНГ может появиться крупный региональный центр современных и высокотехнологичных услуг.

3 ноября в Ташкенте стороны подписали пакет документов. В экономической сфере важным стало соглашение об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах СНГ. Следующее заседание глав правительств намечено провести в июне 2018 года.

# Экономика # СНГ # Фотофакт

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