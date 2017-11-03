«Научный центр в парке «Великий Камень» поможет реализовать потенциал молодых ученых»: о чем говорят на белорусско-китайском форуме

Новости Беларуси. Новые горизонты Беларуси и Китая. Возможность реализовать собственные проекты получили молодые ученые на совместном инновационном форуме, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа».

Более 200 участников представили десятки разработок в области IT-технологий, промышленного дизайна, медицины. Наиболее интересные проекты получат финансирование инвестиционного фонда, а молодые ученые – работу в научном центре, который будет создан в индустриальном парке «Великий Камень».

Ли Сыци, участник белорусско-китайского молодежного инновационного форума «Новые горизонты-2017»: Я получил приглашение от своего университета в Китае и с удовольствием приехал в Беларусь. Представляю проект для здравоохранения. Технология в том, что компьютер-помощник будет помогать врачам диагностировать пациентов более верно, чтобы обеспечить экономичный и действенный курс лечения.

Сюй Баомин, заместитель директора по экономическим вопросам компании по развитию китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: Я уверен, научный центр в индустриальном парке «Великий Камень» поможет полностью реализовать потенциал молодых ученых. Там будут представлены все необходимые условия для работы. И все эти разработки, благодаря бизнес-инкубатору, будут коммерциализированы.

Отметим, презентации проектов на форуме проходят в режиме онлайн-трансляций из Беларуси в Китай и обратно. Студенты не только представляют разработки, но и обсуждают взаимный интерес.

Также в программе форума уже традиционное посещение индустриального парка «Великий камень».