Прямой эфир

Заработную плату низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора планируют увеличить с 1 декабря 2017 года

03 ноября 2017 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси до конца года планируют повысить зарплаты некоторым бюджетникам, сообщили в программе Новости «24 часа». Соответствующий документ находится на рассмотрении в Совете министров. Это касается в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников.

Об этом рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Планируется, что в среднем выплаты увеличатся на 7%. Но окончательная цифра будет рассчитана индивидуально. При этом, как отмечают эксперты, чтобы выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей – напомним, такую задачу поставил глава государства – нужно повышать эффективность реального сектора экономики.

Заработную плату низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора планируют увеличить с 1 декабря 2017 года-1

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Сегодня рост зарплаты находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана.

Последние решения, которые принимались правительством по поддержке бюджетного сектора, это рост ставки 1-го разряда с 1 сентября до 33 рублей – с 31-го. Сейчас подготовлен проект постановления Совета министров об увеличении заработной платы низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора. Мы планировали, что это будет с 1 декабря.

В центре внимания депутатов и вопросы занятости населения. Сейчас в стране около 27 тысяч безработных. Этот показатель ниже, чем в 2016 году. Это говорит об улучшении ситуации в этой сфере.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Андрей Лобович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соглашение о свободной торговле в СНГ: какие темы обсуждают на заседании глав правительств в Ташкенте
03 ноября 2017 11:19

Соглашение о свободной торговле в СНГ: какие темы обсуждают на заседании глав правительств в Ташкенте

«Научный центр в парке «Великий Камень» поможет реализовать потенциал молодых ученых»: о чем говорят на белорусско-китайском форуме
03 ноября 2017 07:18

«Научный центр в парке «Великий Камень» поможет реализовать потенциал молодых ученых»: о чем говорят на белорусско-китайском форуме

Реформы Беларуси обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» с участием международных экспертов
03 ноября 2017 06:48

Реформы Беларуси обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» с участием международных экспертов