Заработную плату низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора планируют увеличить с 1 декабря 2017 года

Новости Беларуси. В Беларуси до конца года планируют повысить зарплаты некоторым бюджетникам, сообщили в программе Новости «24 часа». Соответствующий документ находится на рассмотрении в Совете министров. Это касается в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников.

Об этом рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Планируется, что в среднем выплаты увеличатся на 7%. Но окончательная цифра будет рассчитана индивидуально. При этом, как отмечают эксперты, чтобы выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей – напомним, такую задачу поставил глава государства – нужно повышать эффективность реального сектора экономики.