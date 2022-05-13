Замена импорту. Беларусь теперь сама будет делать муку для пиццерий, работающих по франшизе

Новости Беларуси. Импортозамещение в действии. Отечественные производители муки пришли на выручку пиццериям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкционные ограничения поставили под срыв работу рестораторов. Из-за санкций прекратились поставки важного для пиццы ингредиента – муки, качественные характеристики которой должны соответствовать строгим правилам франшизы. Ассоциация рестораторов Беларуси обратилась в МАРТ с просьбой помочь найти отечественных производителей, которые смогли бы заместить импортируемый продукт.