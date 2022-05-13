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Замена импорту. Беларусь теперь сама будет делать муку для пиццерий, работающих по франшизе

13 мая 2022 14:58
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Новости Беларуси. Импортозамещение в действии. Отечественные производители муки пришли на выручку пиццериям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Санкционные ограничения поставили под срыв работу рестораторов. Из-за санкций прекратились поставки важного для пиццы ингредиента – муки, качественные характеристики которой должны соответствовать строгим правилам франшизы. Ассоциация рестораторов Беларуси обратилась в МАРТ с просьбой помочь найти отечественных производителей, которые смогли бы заместить импортируемый продукт.  

Замена импорту. Беларусь теперь сама будет делать муку для пиццерий, работающих по франшизе-1

Борисовский комбинат хлебопродуктов оперативно начал производство муки. Специалисты в кратчайшие сроки разработали технологию и подобрали необходимое сырье под специальные требования заказчика. С комбинатом заключен контракт и начаты поставки муки, которая соответствует необходимым мировым стандартам для производства пиццы.  

Больше новостей экономики за 13 мая читайте здесь.

# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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