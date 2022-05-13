Новости экономики за 13.05.2022

Новости Беларуси. Газ для Европы по 3 500 долларов за тысячу кубометров – насколько реальны прогнозы аналитиков? Как с начала 2022 года изменился объем экспортных контейнерных перевозок по железной дороге? С какой просьбой в МАРТ обратилась Ассоциация рестораторов Беларуси? С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЖД УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ В 1,3 РАЗА

За четыре месяца Белорусская железная дорога в 1,3 раза увеличила объем экспортных контейнерных перевозок. БЖД и грузоотправители ищут оптимальные решения, прорабатывают логистические схемы по доставке грузов на внешние рынки сбыта железнодорожным транспортом. Так, с 12 апреля открыты дополнительные телефонные линии. Уже обработано свыше тысячи обращений грузовладельцев по вопросам, связанным с обеспечением доставки грузов железнодорожным транспортом на экспорт, заключено более двухсот новых договоров на транспортное обслуживание. Замена импорту. Беларусь теперь сама будет делать муку для пиццерий, работающих по франшизе (подробнее тут). ПОСТАВКА ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ В ПЛЮСЕ

И к новостям по внешней торговле. Экспорт товаров и услуг по итогам трех месяцев вырос на 5 % или на полмиллиарда долларов. Положительное сальдо максимально за всю историю наблюдений – почти 1 миллиард. Основной прирост экспорта по товарам обеспечили производители продовольствия, транспортных средств, деревообработки, металлопродукции. Среди услуг наибольший вклад вносят IT-сектор, транспорт и финансовые услуги. Варшава уже выступила с обвинениями. Россия прекратила поставлять в Европу газ через Польшу (читать далее). В ЕВРОСОЮЗЕ ПРИЗЫВАЮТ ОТСРОЧИТЬ ЭМБАРГО НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ