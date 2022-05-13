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Варшава уже выступила с обвинениями. Россия прекратила поставлять в Европу газ через Польшу

13 мая 2022 14:57
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Новости России. Россия прекращает поставки газа в Европу через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Варшава уже выступила с обвинениями. Россия прекратила поставлять в Европу газ через Польшу-1

По заявлению «Газпрома», использование польского участка газопровода «Ямал – Европа» запрещают введенные Москвой санкции. Из-за этого прокачку голубого топлива пришлось остановить. В Варшаве уже обвинили Россию в нарушении контрактов. В свою очередь Москва недовольна действием европейских стран. Они неоднократно нарушали права «Газпрома» как акционера и блокировали их дивиденды. Напомним, ранее Россия приостановила транзит газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить за поставки в рублях.  

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# Газ # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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